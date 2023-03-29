基隆嶼全新打卡裝置亮相　副市長邱佩琳：深度旅遊海檻奇景

記者郭世賢／基隆報導

基隆市副市長邱佩琳今（29日）率觀銷處長郭霽、文化局長江亭玫登上基隆嶼，宣布基隆嶼今年將於4月1日至10月31日開放旅客登島觀光，推出全新拍照打卡亮點。邱佩琳表示，歡迎大家登上有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，深度感受基隆嶼「海檻」奇景、地質景觀與生態之美，不虛此行。

▲龍珠基隆嶼開箱，副市長邱佩琳（中）歡迎大家深度遊基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

副市長邱佩琳和大家分享乘船體驗，深刻感受她的祖先在200多年前，勇敢地乘船渡海來到臺灣，在這個寶島上定居生活的心境；今天她和大家一起登上基隆嶼之後，藉由導遊介紹豐富基隆嶼地質景觀與故事，透過登島觀光深度認識基隆，深刻感受不虛此行。

邱佩琳表示，疫後觀光全面解封，市府大力拚觀光，首波以國際郵輪為號召帶動基隆觀光動能，打響全國旅遊知名度，緊接著推出台灣秘境-基隆嶼開島，主推「登島拍照新地標」及「登島看郵輪」全新雙體驗，當郵輪駛入基隆港，搭乘早上第一班營運船，前往基隆嶼的旅客，有機會在濱海步道上，看到國際郵輪航向基隆山海美景。

▲台灣龍珠基隆嶼。

觀銷處長郭霽表示，今年基隆嶼特別新增「登上基隆嶼」藝術地標，以中、英文基隆嶼登島紀念文字，讓旅客拍照作為登島證明紀念，深藍的背景代表海洋，淺藍則代表基隆嶼海域特有「海檻」奇景，海浪一波波拍打，無形中把島嶼分成兩半，兩股湧浪彷彿像在打架。

郭霽說，最吸睛的是基隆望幽谷畫作，望向基隆嶼的視角，勾勒出旅客登上基隆嶼的渴望，讓旅客登島有全新拍照打卡，親身體驗豐富旅遊層次。她說，基隆嶼登島採預約制，目前4月底前都已額滿，5月還有百合花季，叮嚀民眾把握登島季節，盡賞美景與奇景。

▲副市長邱佩琳（右3）歡迎大家來基隆嶼，深度感受「海檻」奇景、地質景觀與生態之美。

觀銷處指出，為維護生態及遊憩品質，基隆嶼每日登島人數限定1200人，預估今年將超過5萬人登島旅遊，基隆市政府與漁會、船家合作推出二合一「登島+繞島」、三合一「登島+登頂+繞島」及四合一「登島+登頂+繞島+象鼻岩」的登島旅遊行程，建議旅客提前預約登島，相關旅遊資訊詳見「基隆嶼觀光預約平台」。

登島前、後可規劃探訪八斗子觀光漁港（碧砂漁港）、正濱漁港、長潭里漁港、望海巷漁港，品嘗海鮮美食料理，遠眺基隆嶼風光！此外，4月1日至4月30日下午18時至21時50分，在海洋廣場、國門廣場、東岸商場周邊，還可欣賞到虎仔山 KEELUNG地標「台灣龍珠 開放登島」動態展演，歡迎大家來場深度旅遊體驗基隆魅力。

▲邱佩琳（前排左4）表示，今年基隆嶼特別新增「登上基隆嶼」藝術地標。

▲邱佩琳（後排左2）說，以中、英文基隆嶼登島紀念文字，讓旅客拍照作為登島證明紀念。

▲邱佩琳（後排左6）說，深藍的背景代表海洋，淺藍則代表基隆嶼海域特有「海檻」奇景。