15工藝匠師齊展「厚工」之美　2023雲林傳統工藝展覽-神工傳藝

▲「神工傳藝」結合藝師精神、技藝工法和宗教信仰的特色，打造出具有藝術價值和宗教意義的作品，皆來自用心「厚工」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2023雲林縣傳統工藝展覽-神工傳藝」於北港文化中心盛大開展，今（5）日舉辦開幕茶會，由雲林縣長張麗善、副議長蔡咏鍀、議員黃文祥文化觀光處長陳璧君、代表會主席黃美蘭等貴賓，為聯展揭幕並頒發感謝狀予參展保存者，彰顯縣府重視文資保存技術傳承的努力和成果。

「神工傳藝」由15位工藝匠師連袂齊展，有傳統彩繪人間國寶洪平順、剪黏工藝保存者許哲彥、蘇木山；錫工藝保存者蔡榮山、蔡明堂；粧佛工藝保存者陳明洲、林朝金、丁宗華；鑿花技術保存者張旭輝、藝閣技術保存者顏三泰、大木作技術保存者劉鴻林、燈籠工藝技術保存者林聰賢、龍獅製作技術保存者吳登興、交趾陶工藝保存者吳榮、白鶴獅製作技術保存者黃厚銘等約40件展品，邀請全國民眾於展期間9月2日至9月17日，來雲林藝探究竟。

▲「神工傳藝」結合藝師精神、技藝工法和宗教信仰的特色，打造出具有藝術價值和宗教意義的作品，皆來自用心「厚工」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林以農為本，然宗教及工藝更是集大成，皆經過長時間的積累，淬鍊出多元文化與在地元素。其中，北港甚以宗教信仰、傳統工藝及民俗文化聞名全台，而藝師們更承載著歷史文化與技藝傳承，默默耕耘數十載，縣府將透過年度的策展規劃，整合多元面向的技藝，使傳統工藝更廣為人知，並讓雲林珍貴的國定民俗及傳統工藝文化，榮登最鮮明的國際品牌。

▲「神工傳藝」由15位工藝匠師連袂齊展，結合藝師精神、技藝工法和宗教信仰的特色，打造出具有藝術價值和宗教意義的作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，「神工傳藝」結合藝師精神、技藝工法和宗教信仰的特色，打造出具有藝術價值和宗教意義的作品，皆來自用心「厚工」，經由純手工、長時間，細心地做每件事的生活態度，並扣合「眉角」象徵雲林巨大能量，來自職人們精萃的小眉角，造就出今日的工藝底蘊。

陳璧君指出，縣府自2020年辦理《神工傳藝巡迴展》至台北、台中及高雄等地策展；2021年辦理《雲林縣無形文化資產振興計畫》傳藝講座課程；2022年於本縣展覽館及北港文化中心辦理傳統工藝特展，盼文化保存在觀光同步牽引推動下，吸引全國遊客深度探索，感受雲林工藝豐厚的內涵。

▲「神工傳藝」經由純手工、長時間，細心地做每件事的生活態度，並扣合「眉角」象徵雲林巨大能量，來自職人們精萃的小眉角，造就出今日的工藝底蘊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）