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大陸 大陸焦點 特派現場

地方政府欠錢不還！陸多家房企都是苦主　最高達84億元

▲共有產權房,北京,廣州。（圖／CFP）

▲大陸多家房企爆出財務危機。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房企連環爆雷，住房銷售疲軟，部分中資房企發行人所面對的償債困難不斷加劇。另外地方財政落入泥淖，政府欠款也成為房企的壓力稻草之一。據《經濟觀察網》披露，有房企透露，所在城市政府拖欠款項最高可達20億元人民幣（約新台幣84億元）。目前，鄭州、天津等地要求各區縣政府統計對民營房企的欠款明細。

報導稱，近一年多來，多家房企通過各種方式要求部分地方政府盡快償還對其欠款，理由是急需這筆錢緩解流動性壓力以及保交樓。

多家民營房企的區域負責人表示，其所在城市政府拖欠款項在10億元（人民幣，下同）-20億元區間，主要包括承諾返還的土地出讓金、土增稅退稅、安置房建設保證金、土地一級整理墊付款等。

一家民營房企鄭州區域負責人表示，8月20日，其所在區域收到鄭州市多個區縣通知，要求填寫一份《政府欠款情況統計表》，包含項目名稱、欠款單位、欠款總額、已還欠款金額、未還欠款金額、項目公司名稱、款項類別等。

實際上，不僅僅是房企，7月以來，大陸住建部和部分一線城市政府在座談會上摸底企業經營情況時，已有消費類企業、建築企業等反映地方政府欠款問題。

8月3日，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開金融支持民營企業發展座談會，伊利集團、宏橋集團、新希望集團、龍湖地產、旭輝地產、美的置業等民企參加。一名知情人士透露，這次會上，也有企業向監管層反映地方政府欠款問題。

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