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巨型辣句看板亮相　姚正玉：戳破綠色執政神話

▲國民黨台南市立委第三選區參選人姚正玉，在和緯路、北門路口人掛起「Guts姐辣句」競選看版，戳破綠色執政神話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市立委第三選區參選人姚正玉，在和緯路、北門路口人掛起「Guts姐辣句」競選看版，戳破綠色執政神話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市立委第三選區（安南北區）參選人姚正玉，近日在和緯路、北門路口人掛起「Guts姐辣句」競選看版，四幅長軸劍指賴清德及民進黨最不敢面對的軟肋，戳破綠色執政神話，籲請下架民進黨貪腐政權。

姚正玉說，辣句看板是選民的心聲、是鄉親的不滿與擔憂，希望為大家藉由看板思考民進黨在台南30年、在中央8年執政帶給我們的政治衝擊與生活改變。

四幅選舉文宣，包括第一「台獨金孫選中華民國總統—請問你是搭錯車，還是跑錯場？」賴清德標榜是務實台獨工作者，政治主張與中華民國憲法完全背道而馳，除非甘為權力，寧願對憲政法理虛以委蛇，違背自己政治良知，否則，豈不是搭錯車、跑錯場？

▲國民黨台南市立委第三選區參選人姚正玉，在和緯路、北門路口人掛起「Guts姐辣句」競選看版，戳破綠色執政神話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二，「票投民進黨，台灣變戰場」。民進黨執政8年，不承諾九二共識，兩岸關係大倒退，邦交連斷9國，軍購支出飆高、役期延長、各地動員準備，連廟宇的發電機數量都要造冊，台海兵凶戰危前所未見，民進黨政府看到美日軟趴趴，沒有能力處理兩岸關係，年年上千億的軍備預算，卻還以義和團式的要拿掃把去打仗而沾沾自喜？百姓為什麼要生活在隨時可能戰爭的恐懼中？如果讓標榜獨的賴清德為台灣掌舵？只會讓台灣加速駛向戰場。

第三，「拒絕進議會被質詢」。賴清德在台南市長任內，以議長賄選案為由，公然破壞民主制度，拒絕進入議會232天；自我標榜清高、不沾政治汙泥，但面對綠營正副議長賄選案被起訴，卻視而不見、不敢置一詞。原來，賴自我標榜的「政治潔癖」是看顏色、有雙標的。

第四，「民進黨退出媒體，廢掉NCC」民主政治最忌封殺言論、崇拜偶像，但民進黨執政後，黨政軍一把抓，壟斷言論市場，關掉電視台，拿國家資源豢養綠媒，挑撥兩岸關係，為乏善可陳的政績擦脂抹粉、為綠營造神，NCC早已喪失獨立行使職權能力。

▲國民黨台南市立委第三選區參選人姚正玉，在和緯路、北門路口人掛起「Guts姐辣句」競選看版，戳破綠色執政神話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉強調，台南縣市合併以來，曾爆發公衛危機，登革熱112條人命枉死，最近還爆治安危機，有88槍的不解之謎，台南絕不是賴的本命區，而是下架賴騙神的「要命」之地。

姚正玉說，即日起若在看板前打咖拍照上傳「姚正玉」粉絲專頁即送去塔綠斑除污皂，數量有限送完為止，另也徵求更多對綠色執政有感的辣句以及設辣句看板的地點，希望有更多辣句看板提醒大家，2024年1/13一定要做出政黨論替的明智選擇，總統選能安邦定國的侯友宜，北區安南區立委選勇敢正義的姚正玉。

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