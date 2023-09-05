柯侯郭整合能勝選？　學者看民調：現實是1+1+1小於3

▲由左至右，賴清德、郭台銘、柯文哲、侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

針對2024總統大選，TVBS公布最新民調，民進黨賴清德以30%支持度維持領先，接下來依序為民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、郭台銘14%。銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，在野三人的支持者各擁其主，就算能合，現實是1+1+1必然小於3。

TVBS民調則顯示，賴清德30%、柯文哲23%、侯友宜19%、郭台銘14%。與上週郭台銘參選前的調查相較，賴清德支持度減少7個百分點最多，柯文哲減少5個百分點，侯友宜減少3個百分點，影響最小。

進一步交叉分析發現，柯文哲在20到49歲青壯年選民中仍佔有優勢，與其他參選人差距都超過一成，其中，柯文哲在20到29歲更有47%支持度，明顯高於賴清德的20%，侯友宜、郭台銘則分別7%、11%，而在60歲以上選民，有41%支持賴清德。

杜聖聰指出，看下來賴清德的支持者年齡層平均，但最獲老人家喜愛，而柯文哲則是贏在年輕選票；侯友宜有老人家支持，可是青壯年對他無感；郭台銘是支持者分布均勻，同溫層濃厚。

杜聖聰說，柯侯郭各有其支持者，藍白郭就算能合，各自互斥的部分居高不下，現實是1+1+1必然小於3。這是數學問題，但因為主其事者不用功，根本找不到三人合作的論述。是不屑為之？還是懶惰？只想為合而合，卻知其然而不知其所以然。恐怕這些人要到最後扼腕時，三人合流的「論述」比「利益」交換來得重要。