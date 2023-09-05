　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯侯郭整合能勝選？　學者看民調：現實是1+1+1小於3

▲▼副總統賴清德、鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲由左至右，賴清德、郭台銘、柯文哲、侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

針對2024總統大選，TVBS公布最新民調，民進黨賴清德以30%支持度維持領先，接下來依序為民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、郭台銘14%。銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，在野三人的支持者各擁其主，就算能合，現實是1+1+1必然小於3。

TVBS民調則顯示，賴清德30%、柯文哲23%、侯友宜19%、郭台銘14%。與上週郭台銘參選前的調查相較，賴清德支持度減少7個百分點最多，柯文哲減少5個百分點，侯友宜減少3個百分點，影響最小。

進一步交叉分析發現，柯文哲在20到49歲青壯年選民中仍佔有優勢，與其他參選人差距都超過一成，其中，柯文哲在20到29歲更有47%支持度，明顯高於賴清德的20%，侯友宜、郭台銘則分別7%、11%，而在60歲以上選民，有41%支持賴清德。

杜聖聰指出，看下來賴清德的支持者年齡層平均，但最獲老人家喜愛，而柯文哲則是贏在年輕選票；侯友宜有老人家支持，可是青壯年對他無感；郭台銘是支持者分布均勻，同溫層濃厚。

杜聖聰說，柯侯郭各有其支持者，藍白郭就算能合，各自互斥的部分居高不下，現實是1+1+1必然小於3。這是數學問題，但因為主其事者不用功，根本找不到三人合作的論述。是不屑為之？還是懶惰？只想為合而合，卻知其然而不知其所以然。恐怕這些人要到最後扼腕時，三人合流的「論述」比「利益」交換來得重要。

ET快訊
私吞3.1億古柯鹼！　毒梟遭「連人帶錨丟下海」
選總統幹嘛！　柯媽媽開酸：有人怕輸找麻煩
林襄26歲生日好消息！　馬傑森上一軍
我兒子被逼死！陸戰隊中尉陳屍營區　母淚求：幫我討公道
高麗菜一顆飆破400元！　比肉還貴
侯佩岑暴瘦剩48公斤！　上圍縮水
快訊／國家警報響！　劇烈降雨強襲4地
林襄生日11秒片激辣！　網目睹「巨物桌上滑落」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳國民黨擬提鍾小平　吳沛憶喊「世代交替」：衝刺到最後一刻

快訊／傳列不分區呼聲高　陳時中：我個人不考慮這些事情

快訊／挑戰中正萬華！傳明中常會獲提名　鍾小平：一切尊重黨中央

快訊／高嘉瑜重申願做整合民調　「不能讓國民黨躺著選」

幕後／郭台銘「鈔能力」能解公關危機？　地方派與競辦派角力

侯友宜拋65歲健保全額補助　陳建仁：非首創、研議讓健保做更好運用

民眾黨全力支持李全教？　綠委批：一山不容二虎！小心別被反噬

李全教稱獲柯文哲「全力支持」　他酸：連國民黨都切割居然撿去力挺

老家捲違建風波！柯媽怨兒「選總統幹嘛」　開酸：有人怕輸找麻煩

民眾黨籲「全力支持李全教」　時力痛批：藍白合共同價值是黑金？

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

傳國民黨擬提鍾小平　吳沛憶喊「世代交替」：衝刺到最後一刻

快訊／傳列不分區呼聲高　陳時中：我個人不考慮這些事情

快訊／挑戰中正萬華！傳明中常會獲提名　鍾小平：一切尊重黨中央

快訊／高嘉瑜重申願做整合民調　「不能讓國民黨躺著選」

幕後／郭台銘「鈔能力」能解公關危機？　地方派與競辦派角力

侯友宜拋65歲健保全額補助　陳建仁：非首創、研議讓健保做更好運用

民眾黨全力支持李全教？　綠委批：一山不容二虎！小心別被反噬

李全教稱獲柯文哲「全力支持」　他酸：連國民黨都切割居然撿去力挺

老家捲違建風波！柯媽怨兒「選總統幹嘛」　開酸：有人怕輸找麻煩

民眾黨籲「全力支持李全教」　時力痛批：藍白合共同價值是黑金？

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

深偽不只換臉　詐團仿親人聲音行騙！兩退休族鬼月遭騙近300萬

被義大利當叛徒！班凱羅很淡定　媽媽：為他加入美國隊驕傲

國銀第四家　玉山銀申設吉隆坡代表人辦事處

老婦地鐵站遭男暴打50下　打到拐杖斷裂「沒人幫忙」冷血片曝光

魟魚共枕眠！聖淘沙「4間夢幻旅宿」開門就是泳池、12米高樹屋別墅

傳國民黨擬提鍾小平　吳沛憶喊「世代交替」：衝刺到最後一刻

侯再拋老人健保免費！薛瑞元：恐增年輕人負擔「不要只考量眼前」

賓士證實開發「小g-Class」全新休旅　入門定位、還有電動動力

橘貓洗衣機當滾筒狂奔　邊跑邊叫「幫自己打氣」

政治熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

快訊／硬起來！范成連違紀站台郭台銘　國民黨重懲「停權兩年」

獨／水平視角直擊柯P鐵皮屋！鄰表態力挺

快訊／侯友宜拋老人政策！　65歲以上長者全額補助健保

賴清德稱打擊黑金需國會過半　廖偉翔傻眼

超思50萬資本額狂拿1.7億補助　她狠酸：台灣成新創天堂

吳欣岱掰　陳時中：全力支持高嘉瑜

快訊／郭台銘掃街遭婦怒嗆「賣國賊」：我要自由！

柯文哲老家被爆違建　柯辦這樣說

郭台銘副手4條件曝光！　親揭關鍵「一定是女性、能力比我強」

高嘉瑜嗆逐顆工程師　徐巧芯親回254字

快訊／99旅軍官陳屍營內　陸戰指揮部遺憾：全力協助治喪

快訊／傳國民黨提鍾小平戰中正、萬華　應曉薇突向黨中央「報備參選」

傳柯美蘭將接新竹副市長　本人親回應

更多熱門

相關新聞

400萬人受惠！侯友宜喊「排富全額補助老人健保」　經費估160億元

400萬人受惠！侯友宜喊「排富全額補助老人健保」　經費估160億元

國民黨總統參選人侯友宜今（5）日宣布「侯友宜來改變—檢討老人健保」政策。侯友宜說，他走訪很多縣市，很多長輩都反應65歲以上老人健保補助「一個台灣、兩種制度」，未來他當選總統，65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，都享有排富全額補助健保，讓「全國老人健保免費，一個都不能少」；預計約有400萬名老人與長輩，享有健保免費的優惠，經費預估160億元。

侯端「老人排富健保免費」　陳時中：恐無法做到

侯端「老人排富健保免費」　陳時中：恐無法做到

郭台銘提副手條件「能力比我強」　她困惑：那怎麼不是你當副的？

郭台銘提副手條件「能力比我強」　她困惑：那怎麼不是你當副的？

吳欣岱掰　陳時中：全力支持高嘉瑜

吳欣岱掰　陳時中：全力支持高嘉瑜

國民黨中正萬華有人了！明常會提名鍾小平　對上吳沛憶、于美人

國民黨中正萬華有人了！明常會提名鍾小平　對上吳沛憶、于美人

關鍵字：

國民黨民進黨2024總統大選民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面