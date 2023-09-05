侯友宜端「老人排富健保免費」　陳時中指1原因：恐無法做到

▲陳時中擔任賴清德台北市競總主委一職。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜主張，老人健保除了綜合所得稅20％以上，全部老人健保免費，衛福部前部長陳時中今（5日）表示，民進黨政府的財務狀況可以做到這個事情，但侯友宜是否有能力做到？以馬政府時期的財務狀況，「我看是沒辦法」。

陳時中今天下午出席賴清德競選總統台北市競選總部授證典禮前接受媒體聯訪時，被媒體問及關於老人健保的議題，陳說，當然政府若有經費擴大相關福利政策，以民進黨的立場，一向是「福利國」的方向，不過要財務健全才能夠做。

陳時中細數，以現在民進黨政府的財務狀況，自民進黨政府接手之後，第一年歲入歲出差額約新台幣25億，到1100億、1200億、1300億、2200億、4500億，達到這樣的成果，反觀馬政府時期年年都是負數，「侯友宜要提出這樣的政策的時候，他的財務規劃到底怎麼樣？」

陳時中直言，不應空口說白話，民進黨有能力做這個事情，但侯友宜有沒有能力做這個事情？以國民黨在執政時的財務狀況，「我看是沒辦法」，除非侯友宜能提出更精進的想法，他拭目以待。

此外，針對侯友宜拋出「80歲以上、及70至79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，直接申請看護移工」政策主張，陳時中表示，大家都是見賢思齊，好的政策大家一起來做，他認為，巴氏量表的方向是對的，如何讓老人得到更多照顧服務，這是大家再努力的方向。

陳時中說，以前馬政府時期，每年長照預算只有50億，照顧是不足的，政策方向不完善，而經過（蔡政府）7年努力，推動長照2.0已經相當進步，如果還有空缺，要用外勞（指看護移工）補足是可以考慮的。