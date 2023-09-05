400萬人受惠！侯友宜喊「排富全額補助老人健保」　經費估160億元

▲侯友宜檢討老人健保。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（5）日宣布「侯友宜來改變—檢討老人健保」政策。侯友宜說，他走訪很多縣市，很多長輩都反應65歲以上老人健保補助「一個台灣、兩種制度」，未來他當選總統，65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，都享有排富全額補助健保，讓「全國老人健保免費，一個都不能少」；預計約有400萬名老人與長輩，享有健保免費的優惠，經費預估160億元。

侯友宜說，這一陣子他走訪一些縣市，聽到很多家裡有長輩的朋友跟他反應，「為什麼65歲以上老人健保補助，只有六都和基隆市有，我們都沒有」，他認為現在老人健保補助政策有嚴重城鄉差距，應該打破不公平，生活在相同土地，都應享有相同待遇。

「未來我擔任總統，老人健保免費」侯友宜表示，65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，享有排富全額補助健保，排富以綜所稅20％為標準，預計約有400萬名老人與長輩，享有健保免費的優惠，經費預估160億元。

侯友宜指出，面對超高齡社會台灣有極大挑戰，他上週提出醫療政策五箭優先，今天提出「老人健保免費」，就是要打破城鄉差距、全國一致補助標準，讓他來照顧長者「老人健保我來補助，讓你免繳、免煩惱」，民進黨要跟進他也不反對。

目前老人健保補助，中央補助年滿70歲的中低收入者；65歲至69歲則由各縣市加碼補助。基隆市、新北市沒有排富標準，台北市、桃園市有綜所稅20％以下，台中市、台南市、高雄市則是綜所稅5％以下。原住民55歲至64歲健保補助，僅台北市、桃園市、台中市、台南市。

