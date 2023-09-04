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9月起車票字樣改版遭誤會　高鐵：自由座車廂數量不變

▲▼高鐵,高鐵月台,高鐵北返,高鐵車票,高鐵自由座。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵自由座車票字樣改版。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵9月1日起調整自由座車票票面為「限搭自由座車廂」，並取消「自由座車廂10-12」字樣，未料卻引發民眾誤解，高鐵今(4日)再發出澄清指出，自由座車廂數安排與9月1日前並無改變，僅是票面字樣的調整。

台灣高鐵公司表示，高鐵對號座和自由座車廂配置數量9月1日前後並無改變，高鐵近年持續依據旅客搭乘特性及需求，規劃各車次自由座車廂數為3、4、5或8節。9月1日措施僅為使票面資訊名實相符，避免自由座旅客混淆，各車次對號座和自由座車廂數安排，與9月1日前並無改變。高鐵公司將持續定期檢視自由座與對號座車廂的供需狀況，視需求進行調整。

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目前已有近8成列車自由座車廂為3節，台灣高鐵表示，根據統計，目前每周運行1025班次，其中805班配置3節自由座車廂，為10到12車，占78.5%；配置8節自由座車廂車次僅29班，均為行駛南港-台中之區間通勤列車，占2.8%；5節自由座車廂則有63班，占6.1%；4節有127班，占12.4%，均屬於通勤及周末尖峰時段開行班次。

高鐵公司指出，自由座相關措施係參考國際鐵道同業作法：台灣高鐵自由座相關規劃及本次票面資訊調整，亦參考日本JR新幹線「自由席」作法，依照旅運需求配置不同數量的「自由席」車廂，且車票只載明「新幹線自由席特急券」，亦無標示車廂位置，並同樣藉由時刻表資訊、網頁、月台標示引導旅客搭乘。

▲▼高鐵,高鐵月台,高鐵北返,高鐵車票,高鐵自由座。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵自由座車票改版。（圖／高鐵公司提供）

台灣高鐵強調，自開賣日起，對號座和自由座車廂配置即固定，不會臨時調整：高鐵各車次列車對號座車票，於發車前29天開賣，開賣前車廂配置即已固定，以保障對號座旅客座位權益，並不會發生臨時將對號座車廂改為自由座車廂情形，對號座旅客的座位權益不受影響。

針對有旅客憂心對號座車廂走道會因此站滿自由座旅客，高鐵澄清，僅超尖峰時段開放對號座車廂走道供自由座旅客站立，屬個案措施。

高鐵說明，疏運、假日等超尖峰時段，是以嚴謹標準，個案審視後才會開放自由座旅客站立於對號座車廂走道，自由座旅客亦不可因此占用對號座座位，且相關措施僅限於必須快速運送大量人潮之疏運、假日等超尖峰時段，屬個案措施，並非常態性開放自由座旅客進入對號座車廂。

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關鍵字：

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