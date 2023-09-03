海葵大亂海空中交通！國內外航班取消259架次　交通船停開151班

▲國內外航班今取消259架次。（資料圖／記者謝婷婷攝）
記者李姿慧／台北報導
受海葵颱風影響，交通部航港局表示，今(3日)離島交通船有14航線，計151航次停航；民航局統計，今國內線已取消222架次，國際線取消37架次，總計259架次停飛。
民航局表示，受海葵颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消222次，國際暨兩岸航線取消37架次。總計國內外航班共取消259架次。
另交通部航港局也宣布，受海葵颱風影響，今(3日)共有14航線，共151航次交通船停航。航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
停航交通船：
(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)。
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)。
(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)。
(5)南竿-北竿：全部停航(22航次)。
(6)南竿-東引：全部停航(2航次)。
(7)金門-五通：全部停航(16航次)。
(8)布袋-馬公：全部停航(8航次)。
(9)臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(4航次)。
(10)東港-小琉球：全部停航(48航次)。
(11)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。
(12)富岡-綠島：全部停航(9航次)。
(13)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)。
(14)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。
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