海葵大亂海空中交通！國內外航班取消259架次　交通船停開151班

台灣東部和東南部陸地已籠罩在海葵暴風圈中，16縣市列陸警範圍，從昨（2日）晚上到今日上午6時，宜蘭雨量已累積150毫米，也列入陸上警戒區，卻是正常上班上課，縣長林姿妙臉書遭到網友灌爆，「以後宜蘭放假，看北北基就可以了，我們不是東部了」。