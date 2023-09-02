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高鐵車次暗藏秘密！百位數這2碼是「北高直達車」

▲左營高鐵。（圖／記者周姈姈攝）

▲高鐵大幅縮短了南北交通的時間，而這些列車的車次編號也暗藏小秘密。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣高鐵大幅縮短了台灣南北的交通時間，如果選對車次，從南港到左營甚至不需要2個小時。不過，高鐵的車次編碼其實暗藏著小祕密，其中1、2字頭的列車為「北高直達車」，而8開頭的則是「站站停」的列車，有乘車規劃的民眾務必留意，以免浪費寶貴時間。

高鐵的路線種類大約分為3種，分別是直達、跳站以及站站停。直達車次的特徵為百位數是1、2，其中編號1代表只停南港、台北、板橋及台中站，接著直接到高雄，編號2則是多停了台南站。

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至於跳站車的編號，則是百位數3與6，其中百位數為3的列車，不會停靠板橋、新竹、苗栗三站，而百位數為6的列車，則是不停靠苗栗、彰化以及雲林。

▲高鐵。（圖／記者周姈姈攝）

▲如果想從台北搭車到左營，選擇百位數1、2的車次最快。（示意圖／記者周姈姈攝）

而百位數8、9的列車，則是「站站停」車次，每一站都會停靠，列車行駛時間也會拉長。因此，若想要從台北搭到左營，選擇百位數為1、2的車次最快。

此外，高鐵列車的班次一共有4位數，不過若是千位數為0，則不會在票券上顯示出來，例如0141或0837車次，票券上會顯示為141、837班次。而這種千位數為0的車次，意味著每天都會發車，如果千位數為1，則是特定日期才會發車。

從上述邏輯來看，若是車次編號為0141的列車，意味著是每天發車的北高直達車；而如果是車次編號為0837的列車，則是每天發車的站站停列車。至於編號1321的列車，則是特定日期發車，不停板橋、新竹及苗栗的列車，如果有乘車需求，可此從車次的千位數、百位數著手，大部分車次都遵守這些邏輯，立刻就能找到適合的車次。

▼高鐵的車次編號暗藏秘密，想搭到哪裡看車次編號就知道。（圖／台灣高鐵）

▲▼高鐵的車次編號暗藏秘密，想搭到哪裡看車次編號就知道。（圖／台灣高鐵）

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