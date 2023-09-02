雙鐵運行計畫出爐！台鐵明花東間、南迴停駛　高鐵正常行駛

▲海葵強襲，台鐵明天花東間及南迴停駛。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風明天直撲台灣，台鐵局今(2日)晚宣布，明天周日(3日)中午12時前西部幹線正常行駛，東部幹線花蓮=台東間停駛，台北往台東對號列車停駛，南迴線各級列車全區間停駛。高鐵明天則全線正常行駛，若風雨過大將減速慢行。

因應海葵來襲，台鐵今晚表示，9月3日至12時，西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛，除161次及165次僅行駛至潮州。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另南迴線各級列車全區間停駛；平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛，視風雨狀況調整。東部幹線樹林=花蓮間正常行駛，東部幹線花蓮=台東間停駛。

台鐵東部列車行駛計畫如下：

●順行列車–

(1)台北往花蓮對號列車:台北站10時(含170次)前正常行駛，除402、406、22、408、410、418、422次停駛，472次行駛至花蓮為止，186次行駛至七堵為止。

(2)台北往台東對號列車：停駛。

(3)台北往花蓮區間(快)車：正常行駛。

(4)宜蘭線(八堵=蘇澳新)正常行駛，視風雨狀況調整。

(5)北迴線(蘇澳新=花蓮)區間車：正常行駛，視風雨狀況調整。

●逆行列車–

(1)台東往花蓮、台北對號列車及台東=花蓮區間(快)車:停駛。

(2)花蓮往台北對號列車:正常行駛，除401、405、407、411、415次停駛。

(3)花蓮往台北區間(快)車：正常行駛，視風雨狀況調整。

(4)北迴線(花蓮=蘇澳新=頭城)區間車：正常行駛，視風雨狀況調整。

(5)宜蘭線(蘇澳新=八堵)正常行駛，視風雨狀況調整。

●環島列車1次、2次潮州=台東=台北停駛。

台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。