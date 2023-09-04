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海葵交通異動懶人包！台鐵花東、南迴線中午前停駛

▲▼澎湖跳島交通船，北海遊客中心，澎湖交通船，澎湖離島交通船。（圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

受海葵颱風影響，航港局統計，交通船今(4日)有151航次停航；台鐵今中午前花東、南迴線停駛，西部幹線彰化以北正常行駛。另外，國內與國際線部份取消或延誤，旅客行前須留意。《ETtoday新聞雲》以下整理交通異動懶人包，提供讀者參考。

船班 

受海葵颱風影響，本日(9月4日)共有14航線(國內11航線、兩岸3航線)，計151航次停航(國內131航次、兩岸20航次) :
1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)。
4.南竿-莒光：全部停航(6航次)。
5.南竿-北竿：全部停航(22航次)。
6.南竿-東引：全部停航(1航次) 。
7.金門-五通：全部停航(16航次)。
8.布袋-馬公：全部停航(6航次)。
9.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(4航次)。
10.東港-小琉球：全部停航(50航次)。
11.鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。
12.富岡-綠島：全部停航(10航次)。
13.富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)。
14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。

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▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲受到颱風影響，部分航班取消。（資料照／桃機提供）

航空

民航局表示，受海葵颱風影響，受海葵颱風影響，今日截至1000，國內線取消189架次、延誤1架次，國際暨兩岸航線取消23架次、延誤18架次。

●立榮航空

立榮航空宣布，今（4）本島往返馬祖航線全天航班取消
國內航線取消航班如下:
◎本島往返金門全天航班。
◎本島往返澎湖全天航班。
◎ 松山往返北竿B7-8781/B7-8782。
◎ 松山往返南竿B7-8751/B7-9091/B7-8755/B7-8757/B7-8752/B7-9092/B7-8756/B7-8758。
◎ 台中往返南竿B7-8731/B7-9071/B7-8732/B7-9072。
◎ 松山往返台東B7-8721/B7-8722。

●華信航空
松山往返台東：
AE393起到時間異動為14:00-15:05(延後2小時45分)。
AE394起到時間異動為15:45-16:45(延後2小時15分)。
AE395/AE396依表訂時間無異動正常起飛。
其餘國內航班全數取消。

●台灣虎航
受海葵颱風路徑及外圍環流影響，今（4）IT280/IT281 高雄-東京成田來回航班取消。

●國泰航空
今（4）取消航班
CX447 由高雄（KHH）前往香港（HKG）

航班延誤
CX432 由香港（HKG）前往高雄（KHH）
CX433 由高雄（KHH）前往香港（HKG）

▲台鐵,新自強號,火車,車廂。（圖／記者許宥孺攝）

▲台鐵新式自強號列車。（圖／記者許宥孺攝）

台鐵

台鐵今（4）公告花東線、南迴線中午前停駛，花東線今下午1時後復駛，南迴線延長停駛至下午16時。集集線持續停駛。

台鐵局表示，因受颱風於高雄沿海滯留影響，花蓮=台東間豪大雨不斷，花東線今中午前停駛，下午將恢復運行，東部幹線花蓮=台東間上行421次(台東13:07)，下行422次(花蓮13:06)起，各級列車陸續恢復行駛。花蓮以北正常行駛。

西部幹線彰化以北對號列車和區間車正常行駛，彰化以南下行161次(彰化08:20)，上行162次(潮州07:24)起，各級列車陸續恢復行駛。

另南迴線延長停駛時間，枋寮=台東間對號列車和區間車16:00前停駛。

各支線部分，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛集集支線全線停駛。沙崙支線3709次(台南07:40)起陸續恢復行駛。

台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

高鐵

全線維持正常營運，各車次列車依時刻表發車。惟為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客保留行程安排之彈性。

公路

因海葵颱風來襲，公路總局預警性封閉路段截至今(4)日09時止如下:

(一)預警性封閉路段11處:
1. 桃園市復興區宜蘭縣大同鄉台7線47K+400至85K+500(巴陵至百韜橋路段)，2日14時實施預警性封閉，預計今(4)日12時開放通行。

2.宜蘭縣大同鄉台7甲線0K至50K(百韜橋至勝光路段)，3日12時實施預警性封閉，預計今(4)日12時開放通行。

3.臺中市和平區台8線85K~110K(梨山~大禹嶺)路段，於今(4)日00時25分實施預警性封閉，依據雨勢推估，預計中午巡查後視狀況通行

4.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，3日13時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

5.宜蘭縣南澳鄉花蓮縣秀林鄉台9丁線33K~48.9K(南澳至和平路段)、60.2K~63.7K(和中至和仁路段)、65.3K~69K(和仁至大清水)，3日19時實施預警性封閉道路，視風雨情況開放通行。

6.花蓮縣吉安鄉台11線4K+900~5K+900(花蓮大橋)，花蓮溪水位上升達警戒值，於3日23時30分實施預警性封閉。

7.花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，3日14時實施預警性封閉，預計今(4)日12時開放通行。

8.高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興路段)，3日18時實施預警性封閉道路，視風雨情況開放通行。

9.高雄市桃源區台20線100K+000~100K+600 (梅蘭路段)，於3日20時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

10.花蓮縣富里鄉臺東縣東河鄉台23線7K至25K(豐南至北源路段)，3日12時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

11.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，3日14時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

(二)、 道路災阻路段：2處

1.臺東縣海端鄉台20線149K至198K(向陽至初來)多處坍方，實施管制封閉，預計5日12時開放通

2.台東縣東河鄉台23線25K+100至31K (泰源路段)，路樹倒塌，雙向道路阻斷，預計今(4)日12時開放通行。

(三)、 道路災情：1處

1.高雄市內門區台3線北上369K+150(東勢埔橋)，路樹倒塌，單線雙向通行，預計今(4)日11時排除。

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