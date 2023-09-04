垃圾量激增！蘇俊賓赴「欣榮」協商　垃圾車準點收運可望解決

▲桃園副市長蘇俊賓赴欣榮焚化廠協商，垃圾車準點收運可望解決。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓4日前往欣榮焚化廠，與欣榮公司董事長張萬全及營運團隊協商垃圾處理事宜。蘇俊賓表示，近期因桃園市生質能中心適逢歲修，欣榮焚化廠又因設備老舊不時發生短暫停爐影響垃圾處理量能，導致夜間垃圾車收運因排隊於欣榮等候！

尤其周一及周四垃圾量大的時候，延誤到第二趟收運時間，也造成中壢區10多條路線民眾苦候垃圾車的民怨。張善政市長特別指示副市長及環保局妥善因應，務必要讓垃圾車依據班表準點收運，不讓民眾久候倒垃圾。

蘇俊賓說明，桃園市近10多年來人口成長40萬人，目前的垃圾量與當時規劃欣榮廠的時空背景已不同，不過先前規劃的生質能中心已經試營運，加入垃圾處理行列，目前市府也正在跟其他縣市協調進行區域合作，加速解決桃園垃圾問題。

副市長指出，要維持垃圾準點收運，首先就是要妥善控制欣榮廠每天的進廠及處理量達到平衡，環保局已規劃不同情境的應變方案，希望得到欣榮廠的支持與配合，今日雙方對於應變的做法有高度共識，包含協調轉運調度，讓貯坑有合理的緩衝儲存空間，拉高門檻建立水位警示以便機動調控，特定時間增加焚化廠垃圾傾洩口，減少垃圾車在欣榮的排隊等候時間，欣榮也應允將在夜間的尖峰時段加派吊車手儘速消化進廠車潮。

他也要求欣榮公司落實維運，妥善操作各項焚化設備，降低臨時停爐的機率，如有臨時狀況也務必第一時間通報環保局，環保局將啟動垃圾調度計畫。環保局與清潔隊因應配套的部分，目前也已盤點各中隊機動人力，將結合路線調度數據，以異車接駁的方式，維持路線清運能量，以民眾清運需求的準點率為優先考量。希望用多管齊下的方式，解決欣榮欣榮塞車問題，維持全市夜間正常的垃圾清運作業

蘇俊賓指出，由於欣榮廠自從90年底開始運轉，至今已達22年，今年10月起將進行全廠整改，屆時僅剩一爐可以維持運作，處理量也會減半，預計到明年中才能將設備全數翻新正常操作，未來的一年會是最考驗環保局調度能量的一年，開源與節流需同時並進，除了要爭取生質能中心及外縣市更多的支援處理量外，針對民眾垃圾減量的觀念也還是要持續宣導。蘇副市長特別提醒及要求環保局，藉由數據管理來建立調度的靈活機制，會是接下來一年最重要的工作。

環保局表示，為了維持夜間垃圾正常收運，讓民眾可以準時倒垃圾，勢必藉由欣榮焚化廠、生質能中心及幾個垃圾暫置場通盤調度，目前全力會放在讓各區夜間的垃圾車有妥善、不會塞車的傾倒處所，隔日再透過轉運的方式，精準地調度往桃園市或搭配的區域合作縣市處理。至於欣榮焚化廠在年底的整改期間，垃圾的調度也已經規劃完畢，期望欣榮明年中整改結束後，嶄新的設備可以更有效率地協助市府處理垃圾問題。