桃園景福宮七夕做16歲成年禮　蘇俊賓：轉大人背負更多責任

▲一句謝謝父母、一個緊緊的擁抱，眼睛溼潤的卻是父母。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆七月七日(今年是國曆8月22日)，又稱為七夕情人節，依民間習俗，在這一天也是孩子們的守護神七娘媽的千秋，除了要以供品謝七娘媽和眾神保佑子女平安長大，並要為家有16歲的孩子做成年禮。桃園區大廟景福宮20日循古禮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮，吸引逾300多位學子報名參加，儀式溫馨感人。

▲蘇俊賓感謝景福宮主委簡征潭用心，舉辦溫馨的「做16歲」成年禮。（圖／景福宮提供）

出席成年禮活動的副市長蘇俊賓表示，「做16歲」具有文化、宗教、社會等多重意義，青少年透過參加這項儀式，除感謝七娘媽、註生娘娘與臨水夫人等眾神的保佑之外，也蘊含其成長至今，開始享有不同的權力與義務，也將背負更多責任的意涵。

▲景福宮主任委員簡征潭表示，「做16歲」成年禮源於早期台灣各地多有「做契子」的傳統。（圖／景福宮提供）

蘇俊賓說，過去他曾在台南參與過開隆宮舉辦的「做16歲」成年禮，當時桃園還未有類似的成年禮活動，對於景福宮主委簡征潭用心，讓桃園青少年也有別開生面的「做16歲」成年禮，令人肯定。而今天的主角不只是滿16歲的青少年，陪伴在一旁的家長更是主角，因為從孩子出生、成長並拉拔至16歲，是非常不簡單的過程。

▲16歲成年禮謝神恩保佑平安和父母養育恩。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園景福宮主任委員簡征潭表示，景福宮舉行成年禮活動今（112）年已邁入第3年，而「做16歲」成年禮源於早期台灣各地多有「做契子」的傳統，父母會到廟宇代子女許願，祈求七娘媽、註生娘娘或大廟主神，保佑孩子平安健康成長，並以古錢或銀牌，以紅絨線串成絭，戴在孩子頸上保平安、順利，待子女成長至16歲時，在七夕當日到廟裡還願「脫絭」，並做16歲的成年禮儀式，讓他們瞭解成年的意義與責任。

▲鑽轎腳祈神明庇佑。（圖／景福宮提供）

民政局說明，桃園景福宮今年的「成年禮轉大人活動」報名十分踴躍，主辦單位也特別邀請知名漫畫家製作平安紀念衫，贈送給每一位參與的學子。本次活動參與對象為民國95年至97年出生之男女青少年，多為桃園在地高中職生，廟方遵循古禮舉行成年禮，成年禮活動包含謝神恩、鑽轎腳、還願及感謝父母親等儀式，希望祝福青年學子邁向人生新階段。

包括立法委員萬美玲、市議員陳美梅、市府民政副局長藍品畯、桃園區長許敏松、桃園景福宮主任委員簡征潭、副主任委員暨景福宮慈善基金會董事長蘇家明等均一同出席活動。