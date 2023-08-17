改裝噪音車擾民！　蘇俊賓倡議修法源頭管制獲政院重視

▲改裝噪音車擾民！蘇俊賓(右)倡議修法源頭管制獲政院重視。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

惱人的汽機車噪音，長久以來，深受民眾抱怨！桃園市副市長蘇俊賓17日出席政院院會提案報告「行人交通安全政策綱領」與討論《道路交通安全基本法》，於會中以近日參與噪音相關修法的案例，呼籲以整合的思維管理，將噪音與改裝車等危險駕駛行為的規範，納入道路交通安全基本法的規範，獲得交通部長王國材回應，將納入相關法規修正。

蘇俊賓也感謝行政院長陳建仁對於噪音擾民議題的重視，桃園市政府於6月份在行政院會中提出倡議，獲得院長支持，指派李孟諺秘書長針對本案召開跨部會的會議，同時也和提案的桃園市政府研討。7月份環保署沈志修副署長及交通部路政司林福山司長等，即與桃園市政府相關局處進行相關法案的研討，調整的法規包含環保署已於今年6月30日修正違反噪音管制法案件裁罰基準。

針對於夜間時段或特定區域，汽機車噪音有違反公告「妨害他人生活安寧之行為」時，由首次違反處以3千元加倍裁罰至6千元，如再次違反將持續加倍裁罰直至上限3萬元，而經攔（查）檢測超過噪音管制標準者，亦直接裁罰法定最高金額3,600元。

環保署與交通部也參採桃園市政府建議，將共同推動改裝排氣管認證制度，由環保署依據空氣污染防制法第37條研議授權訂定「改裝排氣管認證作業辦法」，結合交通部修正「道路交通安全規則」納入排氣管變更登記的規定，並有信心於今（2023）年底前完成修法作業，屆時隨意改裝車輛排氣管者就將被以違反「道路交通管理處罰條例」第16條規定直接開罰最高1,800元。

蘇俊賓表示，桃園市府倡議修法源頭管制改裝噪音車，中央允諾並積極協商年底完成修法及配套措施，是中央與地方合作的良好典範，今天院會中交通部提案的這個《道路交通安全基本法》，未來更是啟動後續各項源頭管理機制的重要法源。期待有別現在於末端耗費大量處理人力的形式，改由有效率的源頭管制取代。