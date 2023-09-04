「2023桃園母娘文化節」祈福健走　蘇俊賓肯定慈惠堂熱心公益

▲副市長蘇俊賓虔敬揹著中壢慈惠堂供奉的母娘，參加環保祈福健走。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓3日出席中壢區慈惠堂、舉行的「2023桃園市母娘文化節環保祈福健走嘉年華」活動表示，全台有2千多個慈惠堂，而第一個分堂就是中壢慈惠堂；慈惠堂向心力強大、信眾虔誠，就如同老街溪是城市的母親，慈惠堂供奉的金母娘娘也是信眾的母親，信眾彼此就像家人一般互相協助，也帶來更正面的能量。

蘇俊賓提及，今日在颱風前夕來到中壢慈惠堂，讓他回憶起14年前的八八風災，當時他是行政院新聞局長，在南部住了兩個月處理災後工作，他還記得災後第二天，在沒有任何物資、一片雜亂之際，慈惠堂的信眾駕駛一台貨車快速抵達屏東，令人非常感動，當時慈惠堂一共做了六萬五千個便當服務災民，印證了哪裡有需要、哪裡就有慈惠堂。

而中壢慈惠堂熱心公益、扶助弱勢，長年提供中壢8個關懷據點愛心便當，並已連續5年榮獲內政部「宗教公益獎」。市府環保局、社會局、教育局與文化局等也把中壢慈惠堂當作最好的夥伴和家人，只要有需要協助之處，市府一定會全力支持。

桃園市議會議長邱奕勝表示，昨天他特別為環保祈福健走嘉年華祈求好天氣，感恩母娘慈悲，今日有好的天氣，相信母娘會保佑所有鄉親好朋友，也祝福健走活動圓滿成功。包括立法委員魯明哲、桃園市議會議長邱奕勝、劉曾玉春、王珮毓、彭俊豪、黃崇真、魏筠、民政局副局長藍品畯、中壢慈惠堂董事長陳燦宏等皆一同出席。