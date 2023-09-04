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社會 社會焦點 保障人權

海葵大雨致塔羅灣溪暴漲　廬山情人吊橋遭沖毀、布拉魯橋急封

記者高堂堯／南投報導

海葵颱風漸離台灣、南投縣已解除陸上警報，但連日來的大雨仍造成高山地區零星災情；卡努颱風期間重災區的仁愛鄉廬山溫泉旁的塔羅灣溪再度暴漲，不但沿岸飯店水淹2層樓高，通往馬赫坡的情人吊橋更慘遭滅頂沖毀，一旁剛啟用不到2年的布拉魯橋也緊急封橋。

▲廬山溫泉區的情人吊橋慘遭暴漲溪水沖毀。（圖／仁愛鄉公所提供）

▲廬山溫泉區的情人吊橋慘遭暴漲溪水沖毀。（圖／仁愛鄉公所提供，下同）

根據中央氣象局監測資料，至下午5時許廬山地區前二日累計雨量為170.5毫米，但塔羅灣溪上游接近花蓮縣至高處累計雨量破400毫米，導致下游溪水暴漲；左右兩岸的飯店建物被滾滾濁流沖刷、2樓以下皆被淹沒，還有進行清淤工作的怪手來不及撤離，也泡進大水土石裡。

▲海葵颱風帶來大雨導致塔羅灣溪暴漲，仁愛鄉廬山情人吊橋滅頂、布拉魯橋（往馬赫坡）也準備封橋。（圖／仁愛鄉公所提供）

▲廬山溫泉區的情人吊橋慘遭沖毀。（圖／仁愛鄉公所提供）

仁愛鄉公所指出，跨越塔羅灣溪並銜接精英村廬山部落與廬山溫泉、馬赫坡古戰場的情人吊橋，原本距溪面高度有2、30公尺，在上月初卡努颱風帶來豪雨後僅剩2、3公尺，這次海葵颱風後就慘遭滅頂；而在2021年為強化當地交通而興建啟用的布拉魯橋，水面也僅距橋面數公尺，因此在下午4時進行預警性封橋，以策安全，但馬赫坡地區也再度淪為孤島。

▲▼海葵颱風帶來大雨導致塔羅灣溪暴漲，仁愛鄉廬山情人吊橋滅頂、布拉魯橋（往馬赫坡）也準備封橋。（圖／仁愛鄉公所提供）

▲▼布拉魯橋面距溪面僅數公尺，已進行預警性封橋。（圖／仁愛鄉公所提供）

▲海葵颱風帶來大雨導致塔羅灣溪暴漲，仁愛鄉廬山情人吊橋滅頂、布拉魯橋（往馬赫坡）也準備封橋。（圖／仁愛鄉公所提供）

鄉公所表示，「海葵颱風災害應變中心」已於今下午2時整由一級降為二級開設，但仍請各單位本於權責、持續進行相關災害防救工作，縣長許淑華也預計明（5）日上午前往布拉魯橋視察。

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