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海葵慢速西行　花東134條溪流「土石流紅色警戒」

▲最新土石流警戒區域圖。（圖／農村水保署提供）

▲農業部最新土石流與大規模崩塌警戒區域圖。（圖／農村水保署提供）※點圖可放大

記者楊惠琪／台北報導

中央氣象局指出，海葵颱風雖然強度略為減弱，但暴風圈仍籠罩彰化以南陸地及澎湖。農業部農村水保署今（4日）中午發布土石流紅色警戒 134條、2處大規模崩塌紅色警戒，主要分布台東縣、花蓮縣56個村里；此外，包括台中市、高雄市、屏東縣、南投縣等8縣市另有465條潛勢溪流達土石流黃色警戒，提醒住戶配合撤離或疏散避難。

農村水保署針對台東縣、花蓮縣發布134條土石流紅色警戒，警戒範圍包括台東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉霧鹿村、海端村、崁頂村、廣原村，鹿野鄉瑞豐村、瑞和村，延平鄉武陵村。

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花蓮縣部分包括秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、景美村、秀林村、崇德村，萬榮鄉西林村、明利村、見晴村，卓溪鄉卓溪村、古風村、立山村，富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、吳江村、萬寧村、學田村，玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、源城里、長良里、樂合里、東豐里，光復鄉大豐村、大馬村、大全村、大興村、大富村，豐濱鄉磯崎村，鳳林鎮山興里，壽豐鄉池南村、志學村、豐山村、樹湖村、溪口村、米棧村、水璉村、鹽寮村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村等。

此外，農村水保署也發布2處大規模崩塌紅色警戒，分布於花蓮縣富里鄉富南村、卓溪鄉卓溪村。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

農村水保署也針對花蓮縣、台東縣、台中市、高雄市、屏東縣、南投縣、宜蘭縣等465條潛勢溪流發布土石流黃色警戒，分布於8縣(市)38鄉(鎮市區)168村(里)；另發布13處大規模崩塌黃色警戒，分布於高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、新北市汐止區、桃園市、新竹縣等7 縣(市)11 鄉(鎮市區)11 村(里)。詳情可參考土石流及大規模崩塌防災資訊網

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