太魯閣前6車廂再尋獲13袋物品！家屬現場嘆：程序很有瑕疵

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

台鐵太魯閣出軌案件至今已逾2年，沒想到卻在第7、第8節車廂殘骸中發現罹難者遺骨，而今(4日)檢調再前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂，並從中又清理出13個大塑膠袋的物品，初步了解今天並未發現骨骸，都是遺留物較多。

▲太魯閣罹難者家屬代表陳鵬年 。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對太魯閣號第7、8兩節車廂發現遺骨，相關單位全面重新搜查，而今檢警再度前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂有無骨骸或非車廂物品。初步了解，鐵路刑大出動6人、鐵警出動4人警戒、台鐵也派出人員18名到場協助，眾人上午8點半開始搜查，而現場共有4名罹難者家屬到場，其中包含罹難者家屬代表陳鵬年夫妻。

▲▼檢警前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝）

陳鵬年表示，事發當時他們一家六口回台東掃墓，但沒想到卻遇上火車出軌，妹妹及4歲的女兒罹難，而今搜索重點就是其家屬罹難的車廂，據悉目前搜出來的都是遺留物，並未發現骨骸。

陳鵬年受訪表示，當他們接到車廂殘骸內發現遺骸的消息時，內心大為震驚，不過能體諒當時的搜救狀況，畢竟他也在車上，能理解在如此嚴峻的環境內要清查仔細不太可能，但回歸根本面，這部分的程序肯定是有一定的瑕疵，家屬沒有要責怪任何單位，但仍是希望相關單位能檢討，「不難保這種事情未來又會再發生」。

陳鵬年表示，後續相關單位會將清出來的照冊完畢，再提供給家屬指認，目前希望進度能夠越快越好，「很多東西都是家屬跟逝去的家人最後連結的物品」，能夠越快處理好越好。