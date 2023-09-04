太魯閣出軌車廂尋獲18片遺骸　第1至第6節車廂今再尋獲10大袋物品

▲檢警前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

台鐵太魯閣號2021年4月發生出軌事件，釀成49死慘劇，事隔2年多，不料竟還在車廂殘骸中發現罹難者遺骨，引起輿論一片譁然。桃園檢方表示，經詳細勘驗位於富岡基地的第7、第8節車廂後，共發現18片遺骸碎片、以及牙齒2顆與非車廂之物品94件；今(4日)檢調再前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂，確認是否還有骨骸或乘客物品。

台鐵太魯閣號2021年4月2日撞上違規施工翻覆軌道的工程車，導致嚴重出軌撞上隧道口釀49死，未料2年多後在台鐵原狀保存的車廂殘骸竟發現還有頭蓋骨和遺骸，且有不少罹難者及倖存乘客私人物品。

桃園檢方1日指出，經率同法醫及鐵警鑑識人員前往富岡基地勘驗7、8兩節車廂詳細蒐證後，發現疑似遺骸碎片共18片及牙齒2顆，與非車廂之物品94件；疑似遺骸碎片及牙齒均已送法務部法醫研究所，進行DNA型別鑑定；至於非車廂之物品已交由臺灣鐵路管理局，請其儘速積極進行招領事宜。

經過2天後，今(4日)檢警再度前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂有無骨骸或非車廂物品。初步了解，鐵路刑大出動6人、鐵警出動4人警戒、台鐵也派出人員18名到場協助，眾人上午8點半開始搜查，截至中午止已清理出10個大塑膠袋的物品，其中是否還有不幸罹者的骨骸和遺物，還待進一步檢視釐清，至於相關搜尋行動，下午則將持續進行。