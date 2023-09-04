出軌車廂找到18塊遺骸！律師點名「檢方、運安會責任恐比台鐵大」

▲太魯閣號出軌意外車廂竟發現罹難者頭蓋骨，鑑識人員日前重返車廂採證。（資料圖／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣號出軌車廂保存殘骸，2年半後竟發現仍有多塊罹難者遺骸，以及相當多遺物，負責原狀保存的台鐵第一時間公開道歉承諾將盡速彌補、檢討，隨後檢方指責台鐵疏忽讓檢調努力被抹煞，不過罹難者家屬委任律師陳孟秀今指出，這件事不光是台鐵單方面責任，花蓮地檢署、運安會兩方責任恐怕比台鐵更加重大。

台鐵太魯閣號2021年4月2日撞上違規施工翻覆軌道的工程車，導致嚴重出軌撞上隧道口釀49死，未料2年後在台鐵原狀保存的車廂殘骸竟發現還有頭蓋骨和遺骸，且有不少罹難者遺物，中間經過搜救、檢警和運安會調查等程序以及台鐵接手原狀保存，都未發現遺骸，事件發生後，檢方跳出來指責台鐵疏忽讓檢調努力被抹煞，外界多將矛頭指向台鐵。

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不過律師陳孟秀今(4日)表示，看到消息的當下她實在感到無比的震驚，事發經過到現在已經兩年多的時間，太魯閣號的殘骸也移至保留地超過一年多的時間，卻在日本交流團來訪之際，被翻出這麼多的遺物。而對家屬來說真的是情何以堪！上周五(9月1日)台日交流研討會上，家屬知道找到更多遺骸，都是紅著眼眶。也有家屬從照片認出自己親人的遺物，秒噴淚。

陳孟秀說，她真的很想問，這過程到底出什麼問題？固然台鐵有其該負的責任，這幾天也看見許多人檢討台鐵的疏漏，但她想提醒的是，這件事不光光是台鐵單方面的責任，花蓮地檢署、運安會兩方的責任恐怕比台鐵更加重大。

首先陳孟秀點出流程問題，陳孟秀指出，太魯閣號列車當年在檢調人員調查完畢後，花檢偵結發還給台鐵，由台鐵進行後續保存工作。所以為什麼檢調人員當時候沒有發現現場遺留這麼多遺骸與遺物？據地檢署的新聞稿中，發現至少有18片的遺骸碎片。這輛事故列車，在刑事案件中屬於案發現場，裡面的遺物、遺骸都是廣泛的「證物」，花蓮地檢署沒有盡到保持「證物」完整的責任，也沒有完整蒐證，就簽結發還給台鐵呢？

▲二輛太魯閣號出軌事故車移往富岡機廠紀念園區永久展示，警惕台鐵及員工。（圖／台鐵）

陳孟秀更指出，即使檢調認為台鐵有責任進行後續車廂內部搜查及清潔，應該也要由「專業」的鑑識人員、檢調指揮台鐵進行。老實說，現場太魯閣的眼淚發言人王薇君發現頭蓋骨時，其他人並無法辨識出來那是什麼。就專業或工作職權本就只有專業的鑑識人員、檢調具備充足的知識，也負有此責任。持平而論，台鐵沒有發現那是頭蓋骨，並不是他們的問題，而是檢調機關的失職。

陳孟秀強調，更進一步來說，運安會在事後對這整起事故進行了完整的調查，包括比對每一位罹難者、生還者的座位，分析站票、坐票死傷影響程度。而這過程中，難道不需要對內部的遺留物進行確認與分析嗎？現場所留下來非車廂內的物品高達94件之多，運安會在調查過程中完全沒有發現嗎？不免讓人對於運安會調查報告的完整性打上一個問號。

▲太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(右)、律師陳孟秀(左)。（圖／記者李姿慧攝）

2021年4月2日，太魯閣號事故發生時，救難工作投入搶救，陳孟秀說，救難人員都十分盡心盡力，能在這麼惡劣的環境下在時間的壓力下救出這麼多的乘客，以及帶回罹難者的遺體，已經是非常可貴的一件事，也讓人尊敬與佩服。但大家也該誠實面對問題本質，應該檢討的是，在發生這種重大災害時，就現行規範中並沒有訂定相關的流程，要求哪一個機關必須要進行後續的清點工作，這是流程的疏漏，也是政府的責任。

陳孟秀指出，這次事件的發生，只是再一次證明，我們距離「安全回家」這件事，真的，還有非常非常遙遠的一段路要走；不要在停留於互相卸責，這是一個跨部門、跨部會的工作，應該由中央即行政院召集相關部會，重新檢討所有流程。