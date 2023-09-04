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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安小內閣大幅度調整！5名一級主管換人　最高層級到副市長

▲▼新竹市府主管人事調整，5主管職換人。（圖／翻攝自新竹市政府）

▲新竹市府人事異動，民政處長由施淑婷接任(左)，城市行銷處長則由嚴翊琦接任(右)。（圖／翻攝自新竹市政府）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹市政府今(4)日發布主管人事調整，幾位主管於上週議會臨時會結束後進行職務異動，將於9月11日生效。對於此次調整，市長高虹安期勉市府團隊在市政上追求更高品質的為民服務，並強化政策藍圖的執行力，經由主管業務的相互調整，深化主管人員的跨域協作，共同打造新竹市成為「永續循環、世代宜居」的城市。

市府表示，此次主管人事異動包括，副市長蔡麗清、文化局長錢康明在盡心付出、貢獻所長後將離開市府團隊，副市長人選將擇日另行佈達，文化局則由副局長李欣耀代理局長職務，接續推行文化局業務。對於團隊成員的盡心與付出，高虹安表達肯定與感謝，並期盼未來能於不同領域接續合作，持續攜手推動新竹市政服務。

城市行銷處長將由原民政處長嚴翊琦接任，嚴處長於民政處長任內，邀請多國政府部門與市府進行互訪交流，大力提升新竹市國際能見度與城市觀光。高市長希望借重其長才，強化新竹市的城市觀光與行銷推廣。原城市行銷處長林正光將轉任參議一職，借重其景觀工程專業，持續督導與協助城市行銷處的各項業務推進。

民政處長一職則由市府發言人施淑婷接任，施處長擔任發言人時表現亮眼，長期陪同高市長出席市府各大小活動，且同時身兼民政處業務協調工作，對於民政處主責業務、地方事務熟捻，深受各地方社團及民眾歡迎，高市長期許其擔任民政處長後能更加提升市府民政系統的溝通協調能力。

城市行銷處副處長則由原市府秘書呂清松接任，其曾任本府產業發展處副處長、城市行銷處副處長，對於市府跨單位業務十分熟悉，且於產發處、城銷處任職期間均與產業界保持良好橫向溝通，有助於後續行銷推廣工作的進行。原城市行銷處副處長陳威任則將調任市府秘書，持續發揮其土木工程專才，協助各局處重大工程進度的推進。

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