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扒衣狠踹女高中生　律師曝3罪「比強盜罪還重」！霸凌者爸爸也慘了

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲一名女高中生因為一件500元的吊帶褲，遭一群人霸凌。（示意圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

新竹市南寮漁港29日晚間發生一名私校學生遭霸凌事件，一名高中少女遭到圍毆，幾名女學生輪流出腳踹、對她掌摑，甚至還強行脫衣。律師「法老王 - 王至德律師」表示，霸凌的學生慘了，可能犯下傷害罪、強制猥褻罪、強拍兒少性影像罪，「比強盜罪還重」，而幫女兒說話的爸爸也要倒大楣了。

「法老王 - 王至德律師」在粉專發文，霸凌的學生可能犯下傷害罪、強制猥褻罪、強拍兒少性影像罪，其中「強拍兒少性影像罪」罰最重，法定刑七年以上有期徒刑得併科500萬以下罰金，比強盜罪還要重，「強盜罪也不過五年以上」，就算未成年可以減刑，也要判個三年半以上，「不知道拍影片的人會不會想要把自己的手機砸爛，不知道上傳影片的人會不會想要一頭撞死」。

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事發後，其中一名少女的爸爸發文，稱被霸凌的女生白目，律師表示，「這個爸爸似乎沒搞清楚狀況，我是不知道被打被脫衣服的女生白不白目，不過這個爸爸要倒大楣了」。

▲桃園市吳姓男子與王姓女友分手後，2020年10月間攀爬潛入女友住處，對女友毆打與掐頸成傷，去年3月間二度潛入女友住處，持水果刀刺傷女友。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲律師點出加害犯下的罪刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

律師指出，從爸爸的思想言行，可以看出是個不適任父親，「就算她白目到翻過去，你女兒還是沒資格打她啊」，應該通報社會局，把少女交給適合的機構安置。律師接著表示，爸爸是孩子的法定代理人，「那他女兒打人，總該賠償吧」

律師表示，「這麼多人圍起來打，還脫衣服耶，會對被害人造成多嚴重的心理創傷啊？賠個幾十萬應該不為過吧？」而且被霸凌者可能會有PTSD，或是其他需要輔導的狀況吧，「專業的心理諮商，一個小時約4~6000吧，通常沒有個2、30個小時以上的治療是沒辦法改善的，諮詢費就再加個1、20萬吧」。

律師表示，上面講到的都是賠給受害者的，此外，霸凌者的父母精神一定也會受打擊，「寶貝女兒被人家這樣糟蹋，如果是我，沒有賠我個2、30萬，我心裡的創傷怎麼好得起來？爸爸賠個20萬就好，媽媽也賠個20萬就好了，如果有同住的阿公阿嬤一定也捨不得吧，都來請求一下好了，請這個貼文嗆聲的加害者爸爸先算一下要賠多少再來嗆聲好了」。

本文獲「法老王 - 王至德律師」授權提供轉載。

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