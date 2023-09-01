　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已婚女主管貪戀閨密老公！上海出差搞大肚　人妻連遭背叛崩潰

▲閨密，閨蜜，女朋友，女生朋友，好朋友，姊妹，室友。（圖／pixabay）

▲女主管愛上閨密老公，發生關係後懷上對方的孩子。（示意圖，非本案當事人／pixabay）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名人妻控訴假面閨密勾搭她的老公，甚至還在2人赴上海出差期間發生關係，閨密因而懷孕產女，人妻崩潰提告求償300萬元。閨密坦承介入他人婚姻，新竹地院判她要賠50萬元。

人妻小雪（化名）主張，與老公自2005年結婚，已婚的花花（化名）則是老公的上司，同時也是自己的好閨密，自己婚後為了專心照料家庭，2016年辭職。

不過，花花一面跟小雪感情極佳，私下卻貪戀小雪老公，將對方釣到手後談起辦公室戀愛，2人更趁一同至上海出差的機會發生關係，甚至還因而懷孕；花花還在2022年春天，親筆書寫訴說情話的生日卡片給小雪老公。

小雪得知自己最愛的2人攜手背叛她，痛苦不已，導致罹患混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症，每天需服用多種藥物才能入睡，提告請求法官考量雙方財產均豐，向花花求償300萬元。

花花出庭坦承當了小三，並產下一名女兒，但小雪在丈夫婚外情前，已有服用精神科藥物之病史及習慣，難認與該行為有因果關係，且小雪求償金額過高，請求酌減。

法官根據小雪提出之生日卡片、照片，以及對話紀錄等證據，認定花花侵害配偶權，另有醫生診斷證明書證明小雪受精神上痛苦程度甚深，另花花在訴訟期間一再表示希望和解，但因雙方就和解金額無共識，綜合花花現為月薪10萬元的協理，法官將求償金額酌減為50萬元。全案還可上訴。

ET快訊
快訊／海葵路徑再南修！　恐滯留「影響拉長到下周三」
群創處長「寶貝3號」提告了！　她曝：老公年薪2000萬
台灣TOYOTA Corolla Cross新年式　7車型售
快訊／雨區擴大！8縣市大雨特報　雨炸到晚上
快訊／20:30發布海上警報！　海葵直撲「雨炸全台」
陳天仁想激戰男友…往下一摸「哇麻糬」尷尬
最新路徑出爐！海葵恐陷「鞍型場」滯留2天
再找到「32件罹難者遺物」　多支iPhone、情侶合照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

駕駛甩飛躺國道影片曝！　國3樹林追撞...黑車失控撞護欄翻7圈

獨／台中男昏迷躺停車場搶救不治！　家屬「沒聯絡」拒簽急救書

醉騎電輔自行車閃狗自摔！　有酒駕前科「守法觀念薄弱」重判10月

三高工人等停紅燈「突倒地被機車重壓」　暖警10秒神救援

毒咖啡包「代工費每包15元」2製毒師栽了　他判4年跑路意外被逮

太魯閣車廂找到「32件罹難者遺物」！生還者一眼認出當天戴的錶

喝1瓶藥酒騎車去魚塭「酒測值破1」　慘被判刑6月...還要再罰10萬

快訊／集中在第8節！　太魯閣車廂共發現「8塊骨頭遺骸」

已婚女主管貪戀閨密老公！上海出差搞大肚　人妻連遭背叛崩潰

基隆女走斑馬線被車撞！顱內出血救回一命　神經受損終身不能工作

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

駕駛甩飛躺國道影片曝！　國3樹林追撞...黑車失控撞護欄翻7圈

獨／台中男昏迷躺停車場搶救不治！　家屬「沒聯絡」拒簽急救書

醉騎電輔自行車閃狗自摔！　有酒駕前科「守法觀念薄弱」重判10月

三高工人等停紅燈「突倒地被機車重壓」　暖警10秒神救援

毒咖啡包「代工費每包15元」2製毒師栽了　他判4年跑路意外被逮

太魯閣車廂找到「32件罹難者遺物」！生還者一眼認出當天戴的錶

喝1瓶藥酒騎車去魚塭「酒測值破1」　慘被判刑6月...還要再罰10萬

快訊／集中在第8節！　太魯閣車廂共發現「8塊骨頭遺骸」

已婚女主管貪戀閨密老公！上海出差搞大肚　人妻連遭背叛崩潰

基隆女走斑馬線被車撞！顱內出血救回一命　神經受損終身不能工作

「交通安全月」民防來相挺　助警傳遞識詐交安知能

東京迪士尼海洋最新3園區「空拍實景曝」！有樂佩公主高塔、夢幻島

普渡不忘往生毛孩！供桌擺滿寵物鮮食　「黑嘴小保全」嚴肅臉保護

俄羅斯在烏克蘭併吞4州展開地方選舉　州長全是普丁屬意人選

惜食正夯！　用APP輕鬆達成環保又經濟

「一帶一路」提出滿10年　陸：最受歡迎的國際公共產品

豐原高中生遭霸凌輕生！前學務主任不當管教　市府開鍘：停聘1年

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大　恐滯留「影響拉長到下周三」　

洗衣機剩1分鐘...11歲弟伸手「手臂短成3節」！醫：螺旋形骨折

40家奶茶店家+45家特色餐車　高雄奶茶節明天登場

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

社會熱門新聞

即／防曬係數50+是假的　iROO繽紛衣詐498萬

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

穿「一條線」比基尼遭罰竟求償　敗訴確定

即／集中在第8節！　太魯閣車廂共發現「8塊骨頭遺骸」

快訊／台北橋上逆向害7車連環撞！賓士男棄車跑了

即／太魯閣出軌車廂再找到「4片頭蓋骨」！

勞斯萊斯送修7年變廢鐵　賠償金額曝

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

女店長囚員工害墜樓亡　8惡徒起訴

即／高調辦春酒！「瘋狗偉」等38人起訴

少女遭4女霸凌　施暴者父竟嗆：是她太白目

更多熱門

相關新聞

扒衣狠踹女高中生　律師曝3罪狀「比強盜罪還重」

扒衣狠踹女高中生　律師曝3罪狀「比強盜罪還重」

新竹市南寮漁港29日晚間發生一名私校學生遭霸凌事件，一名高中少女遭到圍毆，幾名女學生輪流出腳踹、對她掌摑，甚至還強行脫衣。律師「法老王 - 王至德律師」表示，霸凌的學生慘了，可能犯下傷害罪、強制猥褻罪、強拍兒少性影像罪，「比強盜罪還重」，而幫女兒說話的爸爸也要倒大楣了。

新竹自助餐「5菜+9塊無骨雞丁」100元有找

新竹自助餐「5菜+9塊無骨雞丁」100元有找

半夜狗狗狂吠　陸軍中士持警棍活活打死牠　

半夜狗狗狂吠　陸軍中士持警棍活活打死牠　

遇浪貓一起散步　她送醫發現驚喜包

遇浪貓一起散步　她送醫發現驚喜包

裝閃爆燈被Cheap酸「爛東西」　女議員用「屁」反嗆

裝閃爆燈被Cheap酸「爛東西」　女議員用「屁」反嗆

關鍵字：

新竹小三閨密懷孕

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

即／防曬係數50+是假的　iROO繽紛衣詐498萬

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

海葵今轉中颱　最快午後海警

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

主播出槌「對著海葵講蘇拉」道歉

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

奎丁羞認「沒穿內衣」民權隧道拍婚紗

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面