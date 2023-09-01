已婚女主管貪戀閨密老公！上海出差搞大肚　人妻連遭背叛崩潰

▲女主管愛上閨密老公，發生關係後懷上對方的孩子。（示意圖，非本案當事人／pixabay）



記者黃資真／新竹報導

新竹一名人妻控訴假面閨密勾搭她的老公，甚至還在2人赴上海出差期間發生關係，閨密因而懷孕產女，人妻崩潰提告求償300萬元。閨密坦承介入他人婚姻，新竹地院判她要賠50萬元。

人妻小雪（化名）主張，與老公自2005年結婚，已婚的花花（化名）則是老公的上司，同時也是自己的好閨密，自己婚後為了專心照料家庭，2016年辭職。

不過，花花一面跟小雪感情極佳，私下卻貪戀小雪老公，將對方釣到手後談起辦公室戀愛，2人更趁一同至上海出差的機會發生關係，甚至還因而懷孕；花花還在2022年春天，親筆書寫訴說情話的生日卡片給小雪老公。

小雪得知自己最愛的2人攜手背叛她，痛苦不已，導致罹患混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症，每天需服用多種藥物才能入睡，提告請求法官考量雙方財產均豐，向花花求償300萬元。

花花出庭坦承當了小三，並產下一名女兒，但小雪在丈夫婚外情前，已有服用精神科藥物之病史及習慣，難認與該行為有因果關係，且小雪求償金額過高，請求酌減。

法官根據小雪提出之生日卡片、照片，以及對話紀錄等證據，認定花花侵害配偶權，另有醫生診斷證明書證明小雪受精神上痛苦程度甚深，另花花在訴訟期間一再表示希望和解，但因雙方就和解金額無共識，綜合花花現為月薪10萬元的協理，法官將求償金額酌減為50萬元。全案還可上訴。