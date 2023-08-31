颱風陣雨不斷登革熱病例破3千　市府呼籲家戶加強孳清倒積水！

▲台南市截止31日下午3時經疾病管制署研判確診157例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為3058例，防疫人員已立即進行化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市截止31日下午3時經疾病管制署研判確診157例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為3058例，31日157例分布狀況為安南區46例，永康區33例，東區31例，南區22例，北區18例，中西區3例，仁德區2例，官田區及麻豆區各1例，年齡介於8歲以下至88歲。

衛生局147例是由診所或醫院通報確診，10例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

因應南部登革熱疫情持續升溫，衛福部疾病管制署羅一鈞副署長，31日再度南下視察雲林及台南防治工作，並參加南市府登革熱一級指揮中心會議，聽取登革熱防疫簡報，給予專業建議，羅副署長提醒，適逢颱風季節，時有強降雨發生，請民眾務必於颱風前檢視家戶內外容器，清除孳生源，颱風後主動巡檢澈底清除積水，避免病媒蚊孳生。另因交通便利，全台皆有感染登革熱可能，提醒民眾日常生活應落實「巡、倒、清、刷」，並加強自身防蚊措施，若有疑似症狀請儘速就醫，如經醫師診斷為感染登革熱，發病後5日內應避免被蚊蟲叮咬，避免帶病毒蚊蟲繼續造成其他人感染，唯有全民提高警覺，共同落實孳清及配合衛生單位防治措施，才能阻斷登革熱疫情持續擴散。

鑒於天候不力防疫，南市登革熱疫情仍十分嚴峻，化學防治需求量急遽上升，南市府特別再次向國防部請求人力支援，感謝臺南知義營區之陸軍工兵第五四群75名工兵加入南市府化防行列，每日支援50人，今日南市衛生局特別為這群國軍弟兄們緊急開設施藥人員訓練，蘇世斌局長亦特別至現場為大家加油打氣，蘇局長表示課堂間看見每位學員皆全神貫注聽講，實作訓練時亦全心投入練習，認真精神令人動容，充分展現國軍守護人民安康使命，再次感謝國軍加入防疫行列，盼能充分發揮即戰力，共同對抗登革熱，守護臺南市民健康。

台南市登革熱稽查大隊持續落實社區孳生源清除及稽查任務，本週於東區共調查1230戶、其中陽性戶24戶，查獲544個積水容器、27個陽性容器，衛教733人次。為能積極找出潛在病例，鼓勵民眾主動前往篩檢，南市37區衛生所皆有提供登革熱快篩採檢服務，如有疑似症狀民眾前往衛生所篩檢即贈送精美宣導品一份，請有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9 或06-3366366防疫專線。