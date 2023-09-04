買到發霉麵包「要店員吃下去」…他當場一口吞！女客看傻不追究

▲女子買到發霉麵包讓店員吃下。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東河源一女子9月2日購買麵包當晚拆開，次日察覺發黴，前往麵包店討說法，並讓店員當場吃下。沒想到，店員真的當場一口吞下。3日，店家回應稱，麵包都是當日新鮮，沒添加任何防腐劑，保質期一般2到3天，吃下後對方沒要求退款就走了。

據白鹿視頻援引搜狐千里眼報導，影片畫面顯示，一男子正在吃麵包，「行咯，這個，行！」隨後，一女子表示，「既然你全部吃了，那我就覺得沒什麼了。」緊接著，男子大聲說道，「全部吃了，問題是你已經照了照片！」女子則稱，「你這是什麼態度？」

9月3日，店家回應稱，麵包都是新鮮的，沒添加任何防腐劑，保質期一般為2到3天，「麵包拿回去後，她當天晚上拆的，當天晚上吃的時候沒發霉，第二天發霉了，不知道是存放還是什麼原因，我們同一批麵包都沒問題。」

「就是有問題，我說發霉了，你小孩吃了肚子疼，我們負責嘛，退錢嘛」！店家表示，她要求自己當場吃下麵包，麵包吃下後，對方沒要求退款就走了，「她存放到第二天壞了，我們怎麼去保證呢？」

對此，有網友支持店家，「感覺是顧客自己沒保存好......。」也有網友支持女子，「新鮮麵包第二天就這樣了，這沒有問題？」也有網友表示，「感覺雙方都有問題！」