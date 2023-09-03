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最美店員「微笑點餐」爆紅！他路過嗨喊：我未來女友　本尊神到了

▲▼飲料店正妹店員爆紅。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館、翻攝蕭芷渲IG）

▲飲料店正妹店員在網路上引發討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

網搜小組／柯振中報導

走在路上遇到美女總會讓人多看幾眼。新北一名男子近日路過某間飲料店，發現店員長得十分可愛，於是拍下笑稱「跟我未來女友長得有點像」，沒想到貼文意外引發討論，正妹的身分也因此被神出來。

這名網友在「爆廢公社二館」分享，經過新北板橋某間飲料店時，意外看見了有名正妹站在櫃台，似乎是正在學習如何操作點餐機，專注的模樣十分迷人，讓他不禁吶喊，「路過板橋看到最美風景…。」

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從照片中可以看見，正妹留著一頭俐落的短髮，身上還穿著飲料店的圍裙，旁邊還有位男子協助操作，而她時而微笑、時而露出困惑表情，確實令人感到驚艷，也難怪拍照的男子會如此著迷，還喊出「跟我未來女友長得有點像」等話語。

▲▼飲料店正妹店員爆紅。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館、翻攝蕭芷渲IG）

▲原來，這名正妹店員是網紅蕭芷渲，當時正在某飲料店進行一日店長活動。（圖／翻攝蕭芷渲IG）

貼文引發許多討論，不少網友也忍不住出言調侃，「你未來的女朋友不是洗完手的左右手嗎」、「現在是白天，你怎麼還在做夢呢」、「可是瑞凡，你是單身狗啊」、「你女友戴眼鏡不錯看」、「我們支持多元成家」、「原來你喜歡短髮、戴眼鏡的啊？」

不過，也有眼尖的民眾發現，其實這名正妹是網紅蕭芷渲（前名：閃亮亮），當天似乎是在進行某飲料店的「一日店長」企劃，所以才會被發現，平常想要看到正妹店員，可能要碰運氣。

 
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