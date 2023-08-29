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花131元買蛋糕「倒賺229元」　他1舉動被萬人讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社） 

▲店員找錯錢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「暑期工讀時，找零須注意！」一名網友發文表示，他去某家蛋糕店買蛋糕，共消費131元，結果當他給了店員1040元後，對方卻想找他1269元，讓他趕緊出言提醒。貼文曝光後，吸引萬人按讚，不少人都忍不住直呼，「好人有好報」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他日前去蛋糕店選購4款切片蛋糕，加上1元塑膠袋後，共計要付131元。當時他掏出1040元給店員，怎料對方卻說「好的，收您一千四」。

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原PO本以為自己聽錯，所以並未多說什麼，但店員接著卻找了1269元給他。滿頭問號的他趕緊出言提醒，「那個小姐，我剛才是拿1040元給你喔！」結果店員卻滿臉疑惑，並斬釘截鐵說道，「你剛才不是拿1400（元）？」

後來，另名店員出面救場，說「發票上有打錯，不好意思。」事後原PO也提醒，找零時務必要注意，「否則可能零用錢還沒賺到，就自己先賠一筆！過來人的慘痛經驗」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好人有好報，一生平安」、「好心人，會有好報」、「天使等級好人」、「道德觀滿滿啊」、「遇上好客人，好人有好報」、「好人救了打工仔」、「我也都會直接講，怕店家賠錢」、「這蛋糕感覺都很便宜」。

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