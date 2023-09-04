牢房太熱沒乾淨水！100囚犯集體抗議拒回房　美監獄緊急封鎖

▲明尼蘇達一座監獄日前因發生囚犯集體抗議事件而被緊急封鎖。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國明尼蘇達州發生了一起監獄抗議事件。當地3日，斯蒂爾沃特監獄（Stillwater）因有100名囚犯拒絕返回牢房而被緊急封鎖，所幸未造成任何人員傷亡。獄方隨後指出，監獄缺乏足夠人手是造成這起抗議事件的主因。

綜合BBC與福斯新聞報導，囚犯們發起抗議活動的原因，是因為獄方在勞動節的周末修改放風時間，而且囚犯們也未能獲得乾淨水源。另外，由於相關監獄人手不足，因此囚犯們自9月1日起就被間接性禁閉，一直被關在沒有冷氣的牢房內，也沒有足夠的冰塊和淋浴機會，讓囚犯們的不滿升級。

明尼蘇達州懲教署將這起事件的原因歸咎於人手問題所致。一名發言人表示，監獄因缺乏安全人員，壓縮了囚犯打電話、外出淋浴和娛樂的時間，引起囚犯們不滿；但獄方否認了監獄飲用水不乾淨的問題。

斯蒂爾沃特監獄關押了1200名囚犯，其中參與此次集體抗議的囚犯約有100人。抗議活動爆發後，當局派出了警察部隊、消防員與多個應急小組駐紮在監獄外，以防意外發生。不過明尼蘇達州懲教署告訴福斯新聞，這起突發事件已在當地3日下午4時落幕，期間獄內未發生任何事故，也沒有人員傷亡。