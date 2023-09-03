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新變種BA.2.86入侵美國5州　攜30多種突變！專家密切關注

▲▼ 美國疫情／密西根民眾接種新冠疫苗。（圖／路透）

▲ 密西根民眾接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒變異株BA.2.86高度突變，受到全球公衛專家關注，美國各地病例數也逐漸增加，德州及俄亥俄州8月底皆出現第一起個案，累計擴散至5個州。專家認為，這支病毒可能是導致美國住院人數增加的原因，但不會成為主流毒株。

ABC報導，休士頓衛理公會醫院一支基因定序團隊8月31日表示，已經確認德州第一起個案；俄亥俄州衛生局局長範德霍夫（Bruce Vanderhoff）同日證實，該州出現第一起病例。繼密西根州、紐約州及維吉尼亞州，美國已有5個州出現BA.2.86蹤跡。

範德堡大學醫院預防醫學及傳染病教授夏弗納（William Schaffner）指出，「BA.2.86開始在美國及世界其他地區蔓延，顯然具有傳染性，就像Omicron其他變異株一樣」，「這些病毒不會只待在一個國家，不需要護照就可以擴散，且能夠快速傳播到世界各地」。

BA.2.86於今年7月24日在丹麥首次被發現，接著是以色列，8月再到美國密西根州，此後包括加拿大、英國、法國、葡萄牙及南非等國都通報出現個案。

病毒用刺突蛋白附著和感染人體細胞，而BA.2.86刺突蛋白攜帶30多個突變。夏弗納和其他專家指出，這可能是導致美國住院人數增加的原因。美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，截至8月19日為止的一周間，住院人數上升18.8%。

根據CDC數據，XBB另一個分支EG.5目前占美國多數病例。夏弗納認為，BA.2.86可能不會成為主流。官員未來幾周將監測其傳染性及傳播速度，紐約市正透過檢測廢污水進行追蹤。

另一方面，CDC諮詢委員會預計12日召開會議，討論對抗新變種的追加劑疫苗，預計9月中下旬推出。夏弗納指出，新疫苗對BA.2.86防護力尚不清楚，但是針對XBB病毒設計，代表對預防重症及住院有良好效果。

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