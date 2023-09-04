川普民調再攀高　華爾街日報：黨內支持率近60%

▲川普民調再攀高。（圖／路透）



中央社

華爾街日報最新民調顯示，美國前總統川普爭取共和黨提名參選總統的領先優勢擴大，黨內初選選民普遍認為川普的4起刑事起 訴缺乏正當性，近半數坦言這激起他們群起支持川普。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal）民調，川普（Donald Trump）獲59%黨內初選選民列為首選，比該報今年4月的民調結果高出11個百分點，領先其頭號勁敵、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）的幅度幾乎翻了一倍，大幅領先近46個百分點，顯示共和黨內的總統提名大戰已從過去的雙人對決，演變成如今一面倒的局面。

迪尚特在此次民調獲得13%支持率，僅僅領先其他參選人，其餘參選人支持率連雙位數都搆不著。

這份民調凸顯了2024年總統大選共和黨初選選情的一大顯著特徵，也就是過去可能擊沉參選人的刑事起訴，如今只會強化領先者的優勢。

當民調問及川普面臨的4起刑事起訴時，超過60%共和黨初選選民認為，每一起起訴都是出於政治動機、缺乏正當性。

約有78%選民表示，川普在2020年總統大選選後的行為，是為確保選舉結果正確的合法行為；只有16%選民認為，川普曾試圖非法阻擋國會認證他敗選的結果。

約有48%受訪選民表示，這些刑事起訴令他們更傾向支持川普進軍2024年總統大選，16%則稱這些刑事起訴使得他們不太可能支持川普再次角逐白宮大位。

這次民調也發現，在2024年總統大選假設性的再次對陣中，川普和美國現任總統拜登（Joe Biden）在整體選民的支持度可謂勢均力敵，川普的支持率約為40%、拜登則為39%，而選民對於第三方候選人則興致缺缺，可能參選的綠黨（Green Party）及自由黨（Libertarian Party）候選人合計支持率僅約3%，另有17%的選民尚未決定投票給誰。

若排除其他候選人，僅留川普與拜登一較高下，兩人則以各46%的支持率打成平手，另有8%的選民尚未決定。