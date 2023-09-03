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2024年總統大選棄保方程式　探討棄保的3種可能性

【名家現場2024大選論壇】2024年總統大選棄保的方程式　探討棄保的3種可能性

▲2024年總統大選，據美麗島的「7月國政民調」，未明確回答選民20.9%，選情隨時都有可能發生變化。

圖文／鏡週刊

8月的民調顯示，排名第1的賴清德支持率有所提升，與第2名的差距也逐漸拉大。距離投票日還有4個月的時間，選情隨時都有可能發生變化。尤其是郭台銘已經宣布參選，更增加選情的變數。不過，即使如此，可能直接改變選舉結果的因素是在野大聯盟和棄保現象的發生。本文將先討論3個參選人之間的棄保的3種可能性。

第一名的得票率計算

雖然賴清德的支持率在8月分上升，但在此之前，他的支持率穩定維持在35％左右。這35％是考慮棄保時的重要基準。根據美麗島的「7月國政民調」顯示，賴清德的支持率為35.1％、柯文哲24％、侯友宜19.9％，未明確回答選民（含不投票／投廢票，以下稱「未表態」）20.9％。基於這些數據，我們將探討第2名參選人是否可能因棄保策略而獲勝。由於我們不確定誰將成為第2名，以下將分別使用A參選人、B參選人、C參選人為代稱來進行討論。

若A參選人的支持率為35％，且有21％的選民未表態，那麼他的實際得票率將會是多少？

單純計算的話，未表態選民中的某一比例ｘ將加入支持率中，所以支持率加上ｘ等於得票率。這裡的ｘ代表那些未表態選民中隱性的支持率。

根據4年前美麗島的「2019年12月國政民調」，當時蔡英文支持率48.2％、韓國瑜20.3％、宋楚瑜10.3％，未表態21.3％。而實際得票率為：蔡英文57.1％、韓國瑜38.6％、宋楚瑜4.3％。由於蔡英文的支持率是48.2％，而她的得票率是57.1％，所以ｘ是8.9％。這8.9％約占未表態的21.3％的4成，與蔡英文的民調支持率相對接近。

對於韓國瑜，他不只獲得了部分未表態選民的隱性支持，還從宋楚瑜的支持者中取得了部分選票，使得計算較為複雜。但我們可以推測，未表態的21.3％中有12.4％（大約占未表態的6成）是隱性的韓國瑜支持者。也就是說，未表態選民中隱性的蔡英文和韓國瑜的支持者大概是4：6的比例。

考慮到這次至少三腳督的局勢，我們可以推測排名第一的A參選人在未表態選民中的隱性支持率，與他目前的支持率相近。因此，當未表態為21％時，大約三分之一的7％將增加到A的支持率上，因此我們可以推算A的得票率可能為35％ + 7％ = 42％。

▼郭台銘宣布參選，更增加選情變數，使棄保的模式變得更加複雜。

【名家現場2024大選論壇】2024年總統大選棄保的方程式　探討棄保的3種可能性

過去選舉棄保的實例

若第3名的C參選人被棄保，那麼我們可以預期他的實際得票率可能為多少？

在台灣選舉史上，棄保的情形並不罕見。在總統大選中，2000年國民黨連戰的案例最廣為人知。連戰最後的得票率為23.1％。在上次2020年的大選中，也出現了小規模的棄保。如前所述，2019年12月的民調顯示宋楚瑜的支持率為10.3％，但在實際的得票率卻下滑至4.3％。這可能源於先前對國民黨感到失望而轉為支持宋楚瑜的選民，在看到韓國瑜選前兩天成功動員的大型造勢後，認為韓國瑜說不定有勝選的希望，因此將原本會投給宋楚瑜的選票改投給韓國瑜。這個案例也顯示了當缺乏政黨組織且人氣不如以往的參選人，更容易受到棄保衝擊。

那麼在地方選舉又是如何呢？

在去年的縣市長選舉中，新竹市與苗栗縣都出現了棄保現象。在新竹市，被棄的國民黨林耕仁得票率為18.1％，而被保的民眾黨高虹安則獲得45％，高於民進黨沈慧虹的35.7％順利當選。在苗栗縣，被棄的國民黨謝福弘得票率僅有11％，而被保的無黨籍鍾東錦則獲得42.7％，擊敗民進黨徐定禎的31.2％而當選。

2018年柯文哲連任台北市長的選舉也是值得參考的案例。當時的部分綠營支持者不樂見國民黨勝選，最後選擇「棄姚保柯」，讓柯文哲以些微差距擊敗國民黨的丁守中。被棄的姚文智得票率為17.3％，而被保的柯文哲為41.1％，丁守中則為40.8％。

再往前追溯的話，1994年的台北市長選舉是另一個著名的案例，當時國民黨的黃大洲被棄，僅獲得了25.9％的選票，而那些票則分別流向了新黨的趙少康和民進黨的陳水扁，最後由陳水扁勝出。1998年，被棄的新黨王建煊得票率僅有3％，而被保的馬英九則獲得了51.1％，高於陳水扁的45.9％。

還有許多其他較小規模的棄保案例，但通常是那些基礎不穩固的小黨或無黨籍參選人較易被棄。像國民黨或民進黨這樣的大黨，被棄的案例相對較少。

被棄時的最低得票率

那麼，棄保的最低得票率大約會落在哪裡？

在大黨的參選人中，總統大選被棄保的最低得票率是連戰的23.1％。在地方選舉，謝福弘的11％得票率則是一例，但這算是特殊情況。謝福弘和鍾東錦在提名前都同屬國民黨陣營，但由於鍾東錦在國民黨中央的方針下，未能獲得正式提名，不得不以無黨籍身分參選，因此在支持者看來，兩者都算是國民黨。所以，這不能被視為棄保的標準模型。

在兩個擁有不同支持基礎的政黨間，成功實現棄保策略的案例為姚文智的17.3％，以及林耕仁的18.1％，最低值是17％。實際上，B和C分別代表不同的政黨，也各自與立法委員選舉有所連動，所以兩者都會拚命避免被棄保。再者，這些參選人各自也有堅定的支持基礎，即使發生棄保現象，C仍有可能獲得20％以上的票數。因此，將17％作為棄保的最低得票率的假設應該是合理的，我們將基於此點進一步展開討論。

▼賴清德的支持率在8月分上升，但在此之前，他的支持率穩定維持在35%左右。這35%是考慮棄保時的重要基準。

【名家現場2024大選論壇】2024年總統大選棄保的方程式　探討棄保的3種可能性

參選人棄保的可能性

若A參選人的支持率為35％，我們可以假設他的得票率將為42％。如果預測會被棄的C參選人的得票率為17％，那麼B參選人的得票率將為41％。這意味著在此情況下，B將獲得未表態回答21％中的三分之二票數。但即便如此，B仍未能當選。當A的支持率為35％時，我們可以將此情境視為棄保的第一種可能性。

那麼，要透過棄保策略使B打敗A，需要怎樣的條件呢？如果A的支持率低於35％，B就有可能勝出。假如未來的民調中A的支持率為34％、B為25％、C為20％，未表態為21％。在這個情境下，A的得票率（34+7）為41％。而若棄保成功，B將獲得42％的選票，C獲得17％，這樣B就可以逆轉勝選。這與柯文哲險勝的2018年台北市長選舉的前例情況相似。若是A的支持率低於34％時，可將其視為棄保的第二種可能性。

理論上，如果被棄的C得票率低於17％，即使A仍有35％的支持率，B的得票率仍有機會超過A。如果C的得票率為16％，那麼B的得票率將為42％，這將與A的得票率相當。我們可將被棄的參選人得票率低於16％，作為第三種可能性。然而，如前述討論過去未曾出現這樣的前例，這次發生的可能性應該也相當低。

【名家現場2024大選論壇】2024年總統大選棄保的方程式　探討棄保的3種可能性

棄保沒有意義的條件

在某些條件下棄保沒有意義。首先，即使A的支持率在35％停滯不前，但B和C的支持率很接近，那麼棄保的選項就無法確定。例如A的支持率為35％、B為22％、C為22％，未表態為21％，那麼棄保就不會發生。

再者，當A的支持率變得更高時，棄保自然就沒有意義。我們雖然提過，棄保要成功的臨界點是A的支持率為35％，但這只是理論上的計算，實際上由於民調存在誤差，若考慮到學理上的正負3％誤差，如果A的支持率超過38％，那麼B就沒有透過棄保勝出的可能性。

如果選前的民調顯示A的支持率已達到38％，且未表態的比例為21％，那麼A的得票率（38+7）預期將超過45％，無論B和C的支持率如何，A都將確定當選。在台灣的選民中，有些人對選舉趨勢特別敏感，如果他們認為棄保沒有意義，就可能會出現西瓜效應。

棄保操作可能的風險

如果選前最後公布的民調中A的支持率低於38％（35％的誤差區間）時，那麼B和C的支持者自然會對棄保充滿期待，直至最後一天都將是激烈的選戰。在這種情況下，A的支持者也會具危機意識，並且雙方都會全力動員，預計投票率也會因此上升。當A的支持率超過38％的，就連B和C的支持者都能預料到他們勝選的可能性將大幅降低，這可能導致投票率下降。

對事不關己的人來說，可以隨性地談論棄保話題，但對參選人和其支持者來說，這是一個嚴肅的議題。這樣的投票行為會對被棄的參選人和他的政黨造成重大打擊。例如總是小黨受到棄保，也對台灣政黨政治的發展造成影響。由於誰都不想被棄保，這可能讓他們之間產生強烈的仇恨情緒。

郭台銘的參選，使棄保的模式變得更加複雜，需要對此重新估算。初步評估，4個人競選的時候，雖然棄保要成功的臨界點會稍微下降，會有操作的空間，但是D也有固定支持者，B能同時對C和D引發棄保的難度會提高。此外，對於藍白合或在野大聯盟的可能性，將另外專文討論。

【名家現場2024大選論壇】2024年總統大選棄保的方程式　探討棄保的3種可能性

作者簡介：小笠原欣幸

現職：東京外國語大學名譽教授、政治學者

專長：比較政治學、台灣政治

專攻台灣的族群問題、選舉議題等，2022年中華民國地方公職人員選舉，於投票前1個月精準預測選舉結果， 22縣市除金門縣外全都預測成功。



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