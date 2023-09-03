批政府防疫預算沒補貼小黃　郭台銘叫屈：他們收入低於基本工資

▲郭台銘參加新北市計程車工會成立四十週年紀念餐會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（3）日晚間參加新北市計程車工會成立四十週年紀念餐會，致詞時表示計程車司機扣掉空轉時間、油錢，時薪比最低薪資還低，並批政府的防疫特別預算沒補助到計程車司機，政府應該用AI等科技協助計程車司機降低空轉時間。

郭台銘指出，在場的計程車司機就是最基層的聲音，自己今天要推動主流民意，知道司機們一個月真正實際收入比基本工資還低，這還不是疫情期間，疫情期間更慘，「政府有防疫的特別基金、特別預算，但有讓你們分到嗎？8000多億有沒有撥幾十億給你們嗎？」

郭台銘諷刺，民進黨都說自己最貼近民眾，但防疫特別預算沒有任何一塊錢給司機們，還可以繼續忍受下去嗎？因此他提出要改變，今天投資一條捷運跟高鐵都是幾百億幾千億，但投資在運將身上的保險、AI交通等等，科技部、資訊部都沒有建立這些平台，讓大家少空跑，多一點收入，政府原本應該做卻沒做的事情，讓郭台銘來做，「我們要選一個做生意、經濟內行的人，帶領台灣拚經濟好不好？」

最後，郭台銘也做出保證，讓台灣經濟開放發展、經濟起飛，讓基層勞工、司機比現在更多，「我說的到做得到！」