不甩黨紀處分？藍常委合體郭台銘　稱用客家人身分「有自由」

▲范成連（最右）同台郭台銘。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（3）日赴新竹褒忠亭義民廟參拜，除了先前宣布退出國民黨的前苗栗縣長徐耀昌到場力挺之外，世界客屬總會理事長、國民黨中常委范成連也現身同台，引發外界關注，恐踩國民黨黨紀紅線？范成連則自稱是以客家人身分參加，「沒甚麼好擔心啊！」但對於是否幫郭台銘連署等敏感話題，他回應，這方面還沒有考慮到。

國民黨考紀會日前全面與郭台銘開戰，要求黨員不得有為非黨籍參選人助選或連署等，與黨中央決議相左的行為，如有違規，啟動黨紀懲處；如今同台郭台銘，恐遭黨中央祭黨紀處分？范成連受訪時表示，「沒甚麼好擔心啊！我剛講過了嘛，我是新竹客家人嘛，對不對？」

被問到是否幫郭台銘獨立參選總統連署？范成連說，自己純粹是客家人的一份子，也是義民廟的一份子，世界客屬總會台灣有幾百萬的客家人，客家人很愛自由，大家有自己的想法，他身為理事長，要尊重總會裡對政治的看法。

至於會以客家人身分幫郭台銘連署？范成連低調稱，要看客家人的意願跟自由，客家人也不是聽他的；當被問及，本身是否會付出行動？他僅稱，這方面還沒有考慮到，但大家都有自由，「我個人也有自由」。

是否會希望范成連、徐耀昌幫忙連署？郭台銘受訪時說，今天是義民廟活動，范成連是世界客屬文化總會長，徐耀昌是竹竹苗客家大老，兩人能夠陪他來共襄盛舉，對他來講是信心，「跟他們學習拚鬥的精神。」郭強調，今天來就是要學習客家人的文化，一定要拚鬥讓中華民國能夠贏回來，台灣人民能夠贏回來，這就是客家文化。