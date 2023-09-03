　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不甩黨紀處分？藍常委合體郭台銘　稱用客家人身分「有自由」

▲范成連（最右）同台郭台銘。（圖／讀者提供）

▲范成連（最右）同台郭台銘。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（3）日赴新竹褒忠亭義民廟參拜，除了先前宣布退出國民黨的前苗栗縣長徐耀昌到場力挺之外，世界客屬總會理事長、國民黨中常委范成連也現身同台，引發外界關注，恐踩國民黨黨紀紅線？范成連則自稱是以客家人身分參加，「沒甚麼好擔心啊！」但對於是否幫郭台銘連署等敏感話題，他回應，這方面還沒有考慮到。

國民黨考紀會日前全面與郭台銘開戰，要求黨員不得有為非黨籍參選人助選或連署等，與黨中央決議相左的行為，如有違規，啟動黨紀懲處；如今同台郭台銘，恐遭黨中央祭黨紀處分？范成連受訪時表示，「沒甚麼好擔心啊！我剛講過了嘛，我是新竹客家人嘛，對不對？」

被問到是否幫郭台銘獨立參選總統連署？范成連說，自己純粹是客家人的一份子，也是義民廟的一份子，世界客屬總會台灣有幾百萬的客家人，客家人很愛自由，大家有自己的想法，他身為理事長，要尊重總會裡對政治的看法。

至於會以客家人身分幫郭台銘連署？范成連低調稱，要看客家人的意願跟自由，客家人也不是聽他的；當被問及，本身是否會付出行動？他僅稱，這方面還沒有考慮到，但大家都有自由，「我個人也有自由」。

是否會希望范成連、徐耀昌幫忙連署？郭台銘受訪時說，今天是義民廟活動，范成連是世界客屬文化總會長，徐耀昌是竹竹苗客家大老，兩人能夠陪他來共襄盛舉，對他來講是信心，「跟他們學習拚鬥的精神。」郭強調，今天來就是要學習客家人的文化，一定要拚鬥讓中華民國能夠贏回來，台灣人民能夠贏回來，這就是客家文化。

ET快訊
海葵發威「花蓮柴柴」堅持出門！尿尿完不回家　主人全濕崩潰了
LIVE／海葵登陸「6縣市達颱風假標準」　氣象局最新說明
快訊／「金城武樹」樹枝被強風吹斷！
台東屈臣氏「巨型招牌」　整片倒塌卡路中！
出現龍捲風！　「盤旋狂掃」學生驚叫連連
快訊／海葵衝擊航班！　各家航空異動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘆陳時中任北市競總主委「很怪」　郭正亮分析賴清德動機：太天真

不甩黨紀處分？藍常委合體郭台銘　稱用客家人身分「有自由」

辭鴻海董事原因曝　郭台銘：4年沒參加過半次會、作業程序疏忽

選總統副手找林志玲？郭台銘斥別開玩笑　「還不能透露啦！」

陳吉仲喊提告　徐巧芯嗆「笑你不敢」：何不公開與超思的合約？

黃揚明分析高嘉瑜改「友柯」人設雪上加霜　曝唯一解方關鍵在他

郭台銘「個人因素」辭鴻海董事　黃士修：怕選太好股價一飛衝天

志玲姊姊幫加油？傳郭台銘有意找林志玲任副手　郭辦回應了

海葵撲台！林右昌：各縣市可因地制宜下令撤離

她曝超思老闆在蛋界有名號！　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

韋禮安唱日文破億神曲合體imase　一系列經典歌單超好聽

嘆陳時中任北市競總主委「很怪」　郭正亮分析賴清德動機：太天真

不甩黨紀處分？藍常委合體郭台銘　稱用客家人身分「有自由」

辭鴻海董事原因曝　郭台銘：4年沒參加過半次會、作業程序疏忽

選總統副手找林志玲？郭台銘斥別開玩笑　「還不能透露啦！」

陳吉仲喊提告　徐巧芯嗆「笑你不敢」：何不公開與超思的合約？

黃揚明分析高嘉瑜改「友柯」人設雪上加霜　曝唯一解方關鍵在他

郭台銘「個人因素」辭鴻海董事　黃士修：怕選太好股價一飛衝天

志玲姊姊幫加油？傳郭台銘有意找林志玲任副手　郭辦回應了

海葵撲台！林右昌：各縣市可因地制宜下令撤離

她曝超思老闆在蛋界有名號！　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

虞書欣新劇《雲之羽》開播就挨轟！　網揪「偷渡日本文化」細節

海葵交通異動懶人包！台鐵午後西部對號列車、花東、南迴全面停駛

不斷更新／海葵登陸！全台颱風假懶人包　竹縣2村9／4停班停課

被問林襄談戀愛　樂天女孩緊張喊「不行」尷尬逃：不應該來接通告

日變態醫假借觸診揉胸！　「筆狀針孔」偷拍女病患裸體

美婦人花120元買二手舊畫　竟是大師遺作！拍賣估價飆800萬

海葵漸發威！廬山風雨摻冰雹溪水暴漲　馬赫坡10人簽切結書拒撤離

池上「金城武樹」強風中現況曝！樹枝折斷散落　冰箱倒馬路

「澳洲王」米爾斯砍19分　袋鼠軍團16分差痛宰喬治亞

LIVE／海葵登陸「6縣市達颱風假標準」　氣象局最新說明

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

行人地獄？藍議員喊解決塞車問題　會勘後竟塗掉行人穿越線

柯文哲最新民調15.1%　她分析：台北市成為軟肋

傳郭台銘想找林志玲任副手　郭辦回應了

發現頭蓋骨被質疑造假　王薇君回應

郭台銘選總統副手「已經找到了」！　黃士修：但我拒絕知道是誰

「超思」為何超神奇？　他一圖比較5家蛋商資本額：堪比商業奇才

蔡英文視察災防中心　「中央地方協力防颱」

被當台諜判刑　李孟居返台親吻自由之地

她曝超思老闆在蛋界有名號　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

徐巧芯控「超思進口巴西蛋恐致癌」　「4問」農業部嗆到底多無能

超思「母公司」資本額僅2.5萬元？　凌濤爆三大疑點

成大恩師現身談賴清德　陳志鴻讚：有溫暖的心、冷靜的頭腦

「在野黨到底想怎樣？」　綠委強調：超思已證明能力和資本額無關

民調／侯友宜衝第二、柯郭麻花捲　他曝：藍小雞一啟動柯文哲就往下

更多熱門

相關新聞

郭台銘辭鴻海董事　親曝原因：4年沒參加過半次會

郭台銘辭鴻海董事　親曝原因：4年沒參加過半次會

對於鴻海創辦人郭台銘辭去鴻海董事一職，外界揣測是否與郭的「沒收財產」說造成鴻海集團困擾。對此，郭台銘今（3）日受訪表示，過去4年董事會他沒參加過，經提醒才想到忘記辭，這是作業程序的疏忽。

選總統副手找林志玲？郭台銘斥別開玩笑　「還不能透露啦！」

選總統副手找林志玲？郭台銘斥別開玩笑　「還不能透露啦！」

郭台銘「個人因素」辭鴻海董事　黃士修：怕選太好股價一飛衝天

郭台銘「個人因素」辭鴻海董事　黃士修：怕選太好股價一飛衝天

傳郭台銘想找林志玲任副手　郭辦回應了

傳郭台銘想找林志玲任副手　郭辦回應了

她曝超思老闆在蛋界有名號　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

她曝超思老闆在蛋界有名號　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新風雨預報出爐！10縣市達停班停課標準

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

護國神山發威！氣象局最新風雨預報出爐　剩6縣市颱風假有望

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

2和尚背國際精品包　行情破26萬

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

4年首次！海葵15:40登陸「東河」　眼牆具破壞力「第二波雨更猛」

萬人圍觀「颱風搖滾區」直播！攝影機撐不住了

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

快訊／海葵增強衝刺！氣壓驟降　下午將登陸

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面