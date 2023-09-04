兒子從母姓　婆家狂唸5個月「會被笑沒爸爸」！她2句話反嗆全場叫好

▲夫妻談好「兒子從母姓」，婆家長輩狂唸5個月讓她氣炸。（示意圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

法律明訂小孩可以從父姓，也可以從母姓，但在不少傳統長輩的觀念中，孩子應該仍要從父姓。一名女網友抱怨，他跟老公討論好，第一位孩子出生後從母姓，不料兒子出生5個月，婆家長輩一直藉機唸，甚至說出「跟媽媽姓，以後會讓人家說沒爸爸啦」，讓她氣炸了。

原PO在Dcard表示，孩子從母姓有什麼問題嗎，當初跟老公已經談好，第一個孩子跟她姓，不料兒子出生到現在5個月，婆家的長輩們看到一次唸一次，最近一次甚至唸說「跟媽媽姓，以後會讓人家說沒爸爸啦」、「XX的小孩就跟我們家姓，妳為什麼不跟他們一樣」。

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原PO聽了當場情緒爆炸，回酸長輩，「我可以讓他真的沒爸爸喔」、「我家遺產分下來更多啦」。她表示，這種回答對長輩真的不太禮貌，但這次真的讓她忍無可忍，最後是老公發現她情緒爆炸，立刻站出來唸長輩「我們夫妻決定的，你們別吵」，才結束這場爭執，她也好奇「辛苦生下孩子，為什麼不能跟母姓？」

▲網友反應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「跟媽媽姓會被說沒爸爸，那跟爸爸姓，是不是會被說沒媽媽」、「辛苦了，居然這樣堅持五個月，還是少見面吧」、「那些老人觀念無法改變，只能從我們這代改變」、「直接嗆回去太讚了，我姊姊的孩子出生前明明說要從母姓，婆家也是一直在該該叫，說對不起列祖列宗」。