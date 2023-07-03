姓郭一講就懂！「2姓氏」也超好訂位　網爆共鳴：真的沒錯過

▲原PO的姓幾乎沒被聽錯過。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

網上常見店員聽錯姓氏的討論，常常令人哭笑不得。就有網友表示，他的姓氏每次一講就懂，連舉例都不用，所以覺得訂位很輕鬆，「哦！我姓郭，還有哪些姓也是一樣方便的嗎？」話題意外引發熱議。

這位網友在Dcard發文「絕對不會被聽錯的姓氏」，常看到訂位時容易被聽錯的姓氏討論，他自己的姓似乎很好懂，「我的姓氏每次都一講就懂，連舉例哪個名詞都不用，每次都覺得很輕鬆」，並分享他姓「郭」，「還有哪些姓也是一樣方便的嗎？」

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貼文一出，其中有2個姓氏引發熱論和共鳴，首先是「廖」，「廖，雖然筆畫很多寫到死」、「我也姓廖！還真沒被人叫錯過姓氏！但姓氏+名字筆畫確實多到靠北」、「廖真的沒被聽錯過，但我自己覺得很難寫漂亮。」

再來則是「陳」，「陳，從來不會錯，也不會被多問」、「我朋友姓程，每次都說工程師的程，但店員常常聽不懂，他就被迫改陳了」、「朋友姓裴，他出門都假裝自己是陳小姐」、「姓陳的我，從來沒有這種煩惱。」

還有人紛紛留言，「蔡，從來沒人聽錯」、「劉！劉備的劉、劉德華的劉，很少被聽錯」、「我的姓氏都是被看錯的」、「張也不太會被聽錯」、「我也姓郭，雖然不容易被聽成別的姓氏，但遇到好幾次聽到的人當下都會覺得疑惑」、「樹葉的葉，基本上零錯誤率」、「用講的完全沒問題，但到了現場都會變。」