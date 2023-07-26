朋友訂位直接改姓「沒人知道怎麼寫」！過來人點頭：解釋太麻煩

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

打電話訂位的時候，通常要報上姓氏，不過如果姓氏比較少見就讓人有點頭痛。一名女網友透露，自己有一名朋友姓「甯」，最近對方幫忙訂位，結果到了現場之後，卻發現對方臨時「改姓」，讓她當場傻眼，後來才知道原因。不少人看到後透露，自己也遇過一樣的狀況。

原PO在Dcard發文表示，最近和朋友約去唱歌，先前都是她負責訂位，但這陣子比較忙，所以請朋友幫忙訂位，未料到了現場，對方的姓氏卻變了。她透露該名朋友姓「甯」，結果服務生詢問是否有訂位時，對方竟回「有，3位，姓林」，她當場瞪大雙眼，對方才解釋，「因為根本沒人知道我的姓怎麼寫」，所以乾脆都亂報姓氏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人有同樣困擾，表示「我先生姓甯，在一起後他直接說他姓陳，因為解釋姓氏太麻煩了」、「我大多時候姓周，少部分時間姓邱」、「我朋友姓闕，他餐廳訂位都直接說姓王，已經懶得解釋」、「我之前有個學姊姓蒯（ㄎㄨㄞˇ），她訂餐廳或是去星巴克一律姓王，她有輔系中文，除了中文系的老師和同學以外，其他人第一次見到她的姓氏都會唸成『ㄆㄥˊ』」、「我男朋友姓甯，每次出去吃飯定位他也都說他是林先生」、「之前遇到一個弟弟姓閆，一開始完全不知道怎麼唸只好只叫名字」。

但也有人認為「甯」字不算少見，「甯滿多人使用這個字取名的啊，不會不好解釋，雖然算是少見姓氏，講張鈞甯的甯、甯采臣的甯應該都滿好了解的」、「甯姓很古早，在春秋戰國時就有，齊桓公時期的大司田（相當於經濟部長）就叫做甯戚」、「國小同學也姓甯」。

事實上，依照教育部重編國語辭典修訂本，「甯」字有兩種釋義，其一為姓氏，讀作「ㄋㄧㄥˋ」；其二為願、盼望，讀作「ㄋㄧㄥˊ」，通「寧」，先前藝人張鈞甯的名字也經常因為「甯」字引發討論。