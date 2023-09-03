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猶如電影場景！海葵來襲　台中出現壯觀雲瀑「望高寮現火燒雲美景」

▲猶如電影場景！海葵來襲，台中出現壯觀雲瀑「望高寮有火燒雲美景」。（圖／民眾提供）

▲海葵颱風登陸，台中天空出現火燒雲美景。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

海葵颱風今日下午3點多登陸台灣，為東半部及恆春半島帶來驚人雨勢，中南部的風雨將逐漸轉強，入夜後感受更明顯。台中有民眾知道颱風來前會有大景，特地衝到望高寮拍照，果然拍到猶如電影海報般的壯闊景象，不僅有壯觀雲瀑，還遇到火燒雲，直呼好漂亮！

▲猶如電影場景！海葵來襲，台中出現壯觀雲瀑「望高寮現火燒雲美景」。（圖／民眾提供）

▲火燒雲係因颱風外圍的氣流會使大氣中水份增加，使大氣層的光線被水氣散射掉。波長較短的藍光和紫光便會在大氣中散射，剩下紅光、黃光穿透大氣。（圖／民眾提供）

氣象達人彭啟明表示，颱風來襲會出現三種情況，第一種是積雨雲，颱風經過時，大量雲帶從中央山脈沉降下來，宛如雲瀑一般，或是南北都有很多雲量時，積雨雲也會相當顯著；第二種就是高空捲雲，順著颱風的外圍環流快速移動以及第三種火燒雲，在颱風還未到之前，整個環境被颱風刷洗得非常乾淨，會有很多散色的現象，就會看到美麗的火燒雲美景。

▲猶如電影場景！海葵來襲，台中出現壯觀雲瀑「望高寮現火燒雲美景」。（圖／民眾提供）

▲有民眾知道颱風前會有大景，特地衝到台中望高寮拍照。（圖／民眾提供）

自然科名師洪易忻也解釋，所謂的火燒雲係因颱風外圍的氣流會使大氣中水份增加，使大氣層的光線被水氣散射掉。波長較短的藍光和紫光便會在大氣中散射，剩下紅光、黃光穿透大氣。

▲猶如電影場景！海葵來襲，台中出現壯觀雲瀑「望高寮現火燒雲美景」。（圖／民眾提供）

▲不僅有火燒雲，台中天空也出現超厚積雨雲，民眾也拍到遠方山頭的壯觀雲瀑。（圖／民眾提供）

至於雲瀑產生的原因，則是因為颱風外圍氣流遇到山脈，開始往上爬升，空氣塊抬升過程凝結成小水滴！這股外圍的冷空氣，帶著凝結的水氣越過山頂，冷空氣比較重，凝結的水氣會沿著山頂往下掉，就產生雲瀑的現象。

中央氣象局表示，今天下午今天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪；台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大，尤其東部、東部(含蘭嶼、綠島)沿海有6米以上浪高，請避免前往海邊活動。氣象局也提醒，適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

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