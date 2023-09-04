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台中上次何時颱風假？市府給答案：7年前梅姬颱風連放2天

▲民國105年中颱梅姬挾狂風暴雨侵襲台灣，台中舊金沙百貨頂樓「鷹架裂解墜落」。（圖／資料照片）

▲民國105年中颱梅姬挾狂風暴雨侵襲台灣，台中舊金沙百貨頂樓「鷹架裂解墜落」。風雨之大，讓台中一口氣連放兩天颱風假。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

海葵颱風兩度登陸台灣，台中市今（4）日預防性停班課一天。不少人好奇，台中市市上次颱風假為何時？市府今天給出標準答案，是在7年前、民國105年，因應梅姬颱風來襲，台中市在105年9月27、28日停班停課2天，當時風雨之大，連火車站前的舊金沙百貨工地頂樓鷹架從22樓高之處墜落。不過，市府也提到上次因為天氣放假不是因為颱風，而是因為豪雨停班課。

台中市新聞局表示，台中距離上次最近的颱風假已相隔7年，民國105年因應梅姬颱風來襲，台中市曾在當年的9月27、28日停班停課。另外新聞局也補充，台中最近有一次不是因為天氣停班課的原因並非颱風，而是因應豪雨而停班課。

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新聞局指出，民國107年，台中市曾經因應豪雨，在當年8月23日晚間18時至翌日(24日)停班停課。107年時，受到熱帶性低氣壓影響，中部地區雨勢不斷，台中市政府根據中央氣象局預報，擔心豪雨恐有致災之虞，台中市宣布8月23日晚間18時至翌日(24日)停班停課。

▲民國105年中颱梅姬挾狂風暴雨侵襲台灣，台中舊金沙百貨頂樓「鷹架裂解墜落」。（圖／資料照片）

▲民國105年中颱梅姬挾狂風暴雨侵襲台灣，台中舊金沙百貨頂樓「鷹架裂解墜落」，被網友目擊。（圖／資料照片）

回顧105年梅姬颱風來襲，全台陣風達恐怖的11、12級。當時舊金沙百貨工地，頂樓鷹架承受不住狂風吹襲，直接從22樓墜落，途中破碎的四分五裂，落地後撞擊力道驚人，畫面怵目驚心。

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