遊覽車包團來了！台中幾近無風雨　中友、LaLaport湧排隊車潮

▲台中今日放颱風假，但今早暫無明顯風雨，百貨出現車潮，甚至遊覽車也照常出團抵達。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

海葵颱風侵台，台中市今日停班停課一日，不過截至11時左右，市區僅出現零星雨勢，甚至一度無風無雨。台中除了麗寶Outlet Mall外，百貨皆宣布正常營業，中友也在開門前就湧現排隊車潮，LaLaport除了整圈排隊車潮，更是出現遊覽車團客。

百貨龍頭新光三越以及台中廣三SOGO百貨、中友百貨、Lalaport、大遠百等都宣布正常開門營業。實際觀察中友百貨情況，約10時40分左右，現場就有不少民眾在外頭喝咖啡、等逛街，也有長輩帶著孫子前來，停車場前有大約10台車等候，三民路上無風無雨，地面也僅有少數積水。

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▲▼中友百貨（上）、LaLaport（下）皆出現排隊車潮。（圖／記者許權毅攝）



位在東區的LaLaport南北館皆出現排隊車潮，2館周圍一整圈皆有等候入場的車輛，目測至少50台，11時左右，附近只有輕微風勢、雨勢，也不需要撐傘，不少家庭客、情侶以及學生度過，甚至有遊覽車團前來，在此停留吃午餐。

台中市長盧秀燕昨日宣布台中4日預防性停班課時曾提到，因為已經多年沒有颱風登陸，這次必須更加謹慎，所以才會採取預防性放假措施，這項措施是為了避免災害，希望市民朋友非必要別外出，大家一起努力將災害降到最低。