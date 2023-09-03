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返鄉基金聘僱設計人才　廢地變遊戲場、老屋變身青年空間

▲▼ 留鄉青年羅亙甫111年畢業於南華大學建景系，用自設設計規劃專長將荒地變身遊戲場，老屋變成青年培力空間 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 留鄉青年羅亙甫用自身設計規劃專長將社區荒地變身遊戲場 。（圖／社規師駐地計畫提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農村老化、青年留返鄉是近幾年各地社區能否前進的關鍵因素之一，在地返鄉基金成立的《健禾人文關懷協會》聘僱畢業於南華大學建景系24歲在地農村青年羅亙甫入農村，協助鄰近農村社區進行農村綠美化設計及空間改造，讓長久雜草叢生的荒地變身小型遊戲場，老屋變成青年培力空間，也讓老舊農村多了嶄新樣貌。

▲▼ 留鄉青年羅亙甫畢業於南華大學建景系，用自設設計規劃專長將荒地變身遊戲場，老屋變成青年培力空間 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 留鄉青年羅亙甫111年畢業於南華大學建景系 。（圖／記者翁伊森翻攝）

《健禾人文關懷協會》理事長侯松永表示，協會由家族出資設立，招募在地青年投入農村及社區改造以及長照領域照顧，首案協助裕民社區荒地變公園、老屋變身工作坊，也承辦鄰近鹽館社區長照據點進而照顧農村長者，讓剛畢業青年學子進到農村發揮所長，有屬於自己的舞台。

▲▼ 留鄉青年羅亙甫畢業於南華大學建景系，用自設設計規劃專長將荒地變身遊戲場，老屋變成青年培力空間 。（圖／記者翁伊森攝）

▲遊戲場過去荒地模樣。（圖／記者翁伊森攝）

羅亙甫87年次出生中埔鹽館村，畢業於南華大學建景系，去年由健禾人文關懷會聘僱協助鄰近農村社區進行農村綠美化設計及空間改造，透過本身對室內及戶外空間的規劃專長，協助裕民社區提案規劃，讓佈滿垃圾的荒地變身遊戲場，老屋變成青年培力空間，確實也讓老舊農村多了幾分活力。

▲▼ 留鄉青年羅亙甫111年畢業於南華大學建景系，用自設設計規劃專長將荒地變身遊戲場，老屋變成青年培力空間 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 留鄉青年羅亙甫111年畢業於南華大學建景系與裕民社區共同提案申請社規師駐地計畫將荒地變身遊戲場，變成老幼駐留熱點 。（圖／社規師駐地計畫提供）


翁聖勳表示，社區向《健禾人文關懷協會》申請綠美化及弄村景觀人力協助進行相關提案，透過媒合與羅搭配申請農村發展暨水土保持署「區域亮點」提案《遇見古厝力風華再現》，藉由小額補助款及部分自籌，將頹圮的90年古厝進行微調，長期宛如廢墟的廚房將變身青年培力及聚會空間，協調不失懷舊風格的場域，未來希望農村再生計畫，可以讓更多專精年青學子招攬投入農村發揮所長。

▲ 留鄉青年羅亙甫111年畢業於南華大學建景系與裕民社區共同提案申請社規師駐地計畫將荒地變身遊戲場，變成老友駐留熱點 。（圖／社規師駐地計畫提供）

▲ 留鄉青年羅亙甫協助裕民社區提案將頹圮老屋廚房變成青年培力空間 。（圖／社規師駐地計畫提供）

再輒，社區也透過羅的設計規劃及預算編列向縣政府社規師提計畫，案子藉由雇工購料完工後，荒地變成鄰近小學孩子們必遊景點，也成社區長者聚會聊天的熱點，成效斐然。不難看出剛畢業學子對於所學的專精，也看出農村計畫搭配社區規劃可以被剛畢業的孩子完美執行。

▲▼ 留鄉青年羅亙甫畢業於南華大學建景系，用自設設計規劃專長將荒地變身遊戲場，老屋變成青年培力空間 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 留鄉青年羅亙甫協助裕民社區提案申請農村發展暨水土保持署亮點計畫，將老屋閒置空間進行改造，圖為改造前 。（圖／羅亙甫提供）

羅亙甫表示，去年協助社區拿到社規師駐地計畫將荒廢空地改造為遊戲場，提案到執行完成前後大約8個月，社規師團隊也積極跟社區溝通， 加上社區居民參與施工。室外設計變數多，需隨地形複雜度考量水平，室內部分注重人體尺度，計畫執行過程讓自己從圖紙規劃傳為實際操作，讓剛畢業的自己可以兼具戶外及室內設計體驗，很難得。

▲▼ 留鄉青年羅亙甫畢業於南華大學建景系，用自設設計規劃專長將荒地變身遊戲場，老屋變成青年培力空間 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 留鄉青年羅亙甫111年畢業於南華大學建景系，用自設設計規劃專長將荒地變身遊戲場，老屋變成青年培力空間 。（圖／記者翁伊森攝）

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