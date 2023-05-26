水保局送餐到長者家！志工開門驚見「飯鍋長黴、雞湯黏稠餿了」

▲水保局結合社區人力送餐發現困苦個案 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

水土保持局近年開辦農村社區綠色照顧服務，集結農村社區擴大服務範圍，擴充供餐服務量能，讓農村高齡長者及弱勢族群獲得安全、營養和充足的食物，日前意外收到奇效。日前轄下南投分局輔導的嘉義縣中埔鄉裕民社區，藉由計畫申請放大人力及服務區域，更在鄰近社政單位及村里長通報下服務到家中飯湯都已呈現餿水狀的長者，手中具溫度的餐點送到長者家中，讓被服務的長者相當感謝，社區進一步感謝水保局及社政單位提供長者午、晚餐。

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▲送餐發現個案已過期的飯鍋及湯鍋 。（圖／記者翁伊森翻攝）

謝姓送餐志工表示，從未看見如此惡劣的居住環境，進到長輩家中更發現桌上的飯鍋已生黴，湯鍋裡的雞湯呈現糊稠並散發酸味，進一步了解才知道個案肢障不便打掃，希望可以有更多資源協助環境改善。

中埔鄉裕民社區理事長翁聖勳表示，社區原本就結合當地「健禾人文關懷協會」廚房每餐提供百人份餐食，提供弱勢送餐及據點長者關懷，今年是第二年申請水保局擴大用餐將服務對象及地區擴大，意外連結周遭「鹽館社區」及「嘉義縣團委會志工隊」的服務，讓需要服務的人數提升，也看見更多送餐志工對這樣服務的熱心參與。

翁聖勳表示，對於送餐過程中有這樣困窘的個案及環境總是難免，也讓送餐夥伴們加深服務的信念除了提供水保局便當，當地村長也申請社政便當，讓該名長輩一到五午晚都有得吃。

同時呼籲，住家周遭若有弱勢需送餐民眾、長者歡迎電話通報社政單位，中埔地區也可洽健禾人文關懷協會（05）253-3863