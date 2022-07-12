嘉義中埔鹽館社區開辦課程　延緩長輩失能減低家屬壓力

▲ 中埔鄉鹽館社區開辦五天據點，理事長吳瑾襄(左一)表示，希望讓長輩每天都有生活重心，也延緩身心失能 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應老年化浪潮來臨，嘉義縣中埔鄉鹽館社區12日也投入長者服務行列，鹽館社區理事長吳瑾襄關心長輩生活，因此邀請健禾人文關懷協會，協助規劃一週五天10時段的巷弄長照站課程及餐食服務，希望透過多元課程安排讓更多農村長輩走出家中，跟其他長者打成一片。不少長者及家屬知道社區有這樣豐富的課程還提供中餐也都陸續報名，直說讓不少家屬減低照顧的壓力，可以放心外出工作，甚至看到自己長輩回家時開心的笑容也放心。

▲中埔鄉鹽館社區開辦五天據點，豐富課程讓長輩不分男女都可以參與。（圖／記者翁伊森攝）

吳瑾襄表示，委託健禾人文關懷協會社區協助課程及餐食安排以及長者安全照顧，也很感謝社區志工隊及老人會幫忙送餐，對於該協會所規劃的健身、瑜珈及插花、烘焙課等豐富內容，她表示尤其推薦健身課程，因為可以延緩老化、延緩失智，而開辦據點就是希望社區長輩可以活得健康，因此也歡迎鹽館及鄰近社區的長輩可以投入有助身心的課程及活動。

▲中埔鄉鹽館社區開辦五天據點，理事長吳瑾襄感謝社區志工隊及老人會的協助，也呼籲更多民眾可以鼓勵自己長輩可以一起享受豐富課程 。（圖／記者翁伊森攝）

學員阮順容女士表示，可以參加課程不論是作玩偶、畫圖或是作水餃及麵食，甚至是運動都讓她內心很開心，接下來她也會鼓勵鄰近民眾一起來參與課程。

▲ 中埔鄉鹽館社區開辦五天據點，學員阮順蓉(圖左)表示豐富的課程讓他每天都很開心上課去 。（圖／記者翁伊森攝）

健禾人文關懷協會表示，每週五天10堂課有一半以上都是安排由樂齡及社區有豐富教學經驗的老師，昨天試辦上午是烘焙課可製作蔬食水餃，下午是健身課，過去協辦其他社區據點及巷弄長照站發現，可以手作或食用及色彩豐富的課程都很吸引長輩，例如烘焙、咖啡調飲以及畫畫、插花甚至烘焙都很吸引長輩到課，動態的健身及延緩失能課程卻更能有效幫助長者延緩失能及失智，鼓勵長者走出家中迎向人生彩色下半場。