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拚農工大縣　嘉義縣加碼青年留返鄉打造農村新價值

▲▼ 嘉義縣青年人力入農村培訓工作坊。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣中埔鄉裕民社區推廣青年人力入農村，獲嘉義縣政府勞青處經費補助，勞青處長陳奕翰說明青年政策。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣積極推動農工大縣，為留住青年人力照顧青年成立勞工暨青年發展處，該處近幾年更提供願意促進青年留鄉返鄉的社區單位青年提案補助。嘉義縣中埔鄉裕民社區提案培養高階長照經理人入農村，青銀共融相互陪伴計畫，獲該處110年度青年留返鄉結合社區發展補助，並結合返鄉基金招聘當地及鄰近大學碩士畢業生，近幾年社區經營成效斐然。日前舉辦青年專班訓，勞青處長陳奕翰，中埔鄉公所主任秘書黃仁吉，塩館社區發展協會理事長吳瑾襄及協辦單位健禾人文關懷協會創辦人侯麗楨、理事長侯松永，副理事長侯麗慧及執行長陳韻如等人皆出席與會。

▲▼ 嘉義縣青年人力入農村培訓工作坊。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣青年人力入農村培訓，開幕請來太平雲梯幕後推手嚴清雅村長說明社區帶動。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣青年人力入農村培訓工作坊。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣青年人力入農村培訓，社區設計成果牆讓青年人塗鴉構圖，接下課程將與長青學員互動完成畫作。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉裕民社區四年前接受縣政府社會局及中埔鄉公所輔導下成立據點及關懷巷弄長照站，藉長照五天十時段專案人力費聘用大專以上人力提供專業服務，協辦單位健禾人文關懷協會更加碼每月津貼及年度獎金，希望鼓勵更多青年投入社區。不少年邁長者也樂見青年人力進駐，社區課程及活動更具活力。

▲▼ 嘉義縣青年人力入農村培訓工作坊。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣青年人力入農村培訓，聘請資深財會人士說明核銷須知。（圖／記者翁伊森攝）

補助計畫以工作坊方式15日登場，為期13天學科課程，聘請傑出社區領袖及工作者，以及大專院校教授，還安排2天長照中心及績優社區踏查，吸引各地學碩士生20餘人報名參加，裕民社區理事長翁聖勳表示，報名多為國立碩士生感到相當驚訝，有運動休閒產業，高齡服務，醫藥醫學還有設計裝潢及及待轉業的年青學子，除了大三大四學生，五成以上更多為碩士學歷，讓人看見學子對於投入農村的熱忱。

▲▼ 嘉義縣青年人力入農村培訓工作坊。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣青年人力入農村培訓，社區設計成果牆讓青年人塗鴉構圖，接下課程將與長青學員互動完成畫作。（圖／記者翁伊森攝）

勞青處長陳奕翰表示，為鼓勵青年朋友留鄉返鄉因此，由社區發起發展方向給予相對補助，號召青年返鄉社區蹲點，為社區打拼，讓青年返鄉不再是口號而可以真正找到工作，也找到自己的定位。

健禾人文關懷協會執行長陳韻如表示，鑒於老年化嚴重，政府積極推動長照計畫，健禾看見社區缺乏青年人力投入，所以藉由提升薪資，栽培鄰近大專院校與長照相關的畢業優秀學子投入社區，也積極跟當地公所、社區協調如何運用長照專案人力費讓年輕專業人力進入，每年更搭配勞青處經費補助的進階訓，讓年輕人可以快速融入社區。

▲▼ 嘉義縣青年人力入農村培訓工作坊。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣青年人力入農村培訓，獲侯姓家族籌募返鄉基金加碼薪資鼓勵青年留返鄉。（圖／記者翁伊森攝）

陳韻如表示，對於有意進入社區服務的優秀青年，他們提供差異化薪資，如國考照服員證照，碩士津貼，或是各專才專技津貼，期冀未來結合政府及民間資源引進年輕人力，讓社區不論老人照顧或地方事務可以激盪出另類火花。

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