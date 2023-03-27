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外嫁女兒心開辦據點　閏二月加菜豬腳麵線為長者添福

記者翁伊森／嘉義報導

民間習俗農曆閏二月有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒要準備豬腳麵線為父母添壽。民俗說法更提到閏月是「多出來的月份」，所以應由女兒回娘家幫父母添壽。嘉義縣健禾人文關懷協會在中埔鄉積極推動長照計畫，目前承接裕民及鹽館社區C據點，課程邀請動靜態優秀鐘點老師及五星飯店主廚準備餐食，服務全囊括，創辦人侯麗楨及副理事長侯麗慧身為出嫁女兒，特別注意這樣傳統習俗，讓不少吃到豬腳麵線的長者相當開心，也感到有心。

▲▼ 健禾人文關懷協會經營社區閏二月送豬腳麵線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲侯氏家族成立健禾人文關懷協會投入中埔社區關懷據點經營，並選在閏二月于服務的據點加菜豬腳麵線給長輩。理事長侯松永(圖右2)、創辦人侯麗楨(圖右1)、副理事長侯麗慧(圖左1)、執行長陳韻如(圖左2)。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 健禾人文關懷協會經營社區閏二月送豬腳麵線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 侯氏家族閏二月為服務的據點加菜的豬腳麵線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 健禾人文關懷協會經營社區閏二月送豬腳麵線 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣健禾人文關懷協會理事長侯松永表示，有感自己母親在中埔裕民關懷據點巷弄長照站接受禮拜1到5的全天照顧，4年來也減輕自己及家族照顧壓力，因此成立協會希望藉由自己家鄉中埔鄉開始推動全天全年度長照， 鼓勵更多在地的長者走出家中參加長照據點。碰巧今年遇到了閏二月民間習俗有「父母逢閏年減壽」的說法，因此自己跟出嫁的姊妹等人已外嫁女兒心的心態回鄉照顧其他社區長者，特殊節日也加菜準備豬腳麵線，為這些過去扶養子女長大辛勞的父母們添壽 。

▲▼ 健禾人文關懷協會經營社區閏二月送豬腳麵線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲健禾人文關懷協會投入社區關懷據點經營，閏二月加菜豬腳麵線給長輩，並與社區幹部及志工一起分發  落實在地服務。（圖／記者翁伊森攝）

健禾人文關懷協會執行長陳韻如表示，健禾人文關懷協會經營C據點就是希望將所有社區的長輩視為自己的父母親，甚至爺奶輩，因此在閏二月特別準備了豬腳麵線與雞蛋希望為這60、70位長輩添壽添福。

▲▼ 健禾人文關懷協會經營社區閏二月送豬腳麵線 。（圖／記者翁伊森攝）

長者曾子堯則表示，豬腳實在好吃，裡面除了豬腳還有麵線及現在很缺的滷蛋，也很讓人感動，很感謝健禾的付出。

▲▼ 侯氏家族成立健禾人文關懷協會投入社區關懷據點經營，並選在閏二月于服務的據點加菜豬腳麵線給長輩 。（圖／記者翁伊森攝）

▲受惠長者感謝健禾對社區長者的照顧。（圖／記者翁伊森攝）



 

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