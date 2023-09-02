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氣象局最新風雨預測出爐！5地明達停班停課標準

▲▼海葵颱風來襲，氣象局下午4時更新風雨預測。（圖／氣象局）

▲海葵颱風來襲，氣象局下午4時更新風雨預測。（圖／氣象局）※點圖放大

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風朝台灣近逼，陸警範圍從2縣市擴大7縣市，預估暴風圈明天(3日)清晨碰觸花東，明下半天到入夜颱風中心登陸台東從通過台灣上空，明天周日、下周一(4日)颱風侵襲最明顯，風雨最劇烈，氣象局最新雨預報出爐，明天上半天恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼和綠島等陣風最高可達10級，達停班停課標準。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

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根據氣象局今下午4時公布最新風雨預測，明天上半天恆春半島、花蓮縣、台東縣陣風預測8-9級轉9-10級；蘭嶼、綠島陣風預測10-11級。

24小時雨量預測部分，花蓮縣平地累積雨量可達150~250毫米，台東縣、蘭嶼、綠島平地累積雨量可達150~300毫米；宜蘭縣、花蓮縣山區累積雨量200~340毫米，台東縣150~300毫米。

▼海葵颱風來襲，氣象局下午4時更新風雨預測。（圖／氣象局）※點圖放大

▲▼海葵颱風來襲，氣象局下午4時更新風雨預測。（圖／氣象局）

▼海葵颱風來襲，氣象局下午4時更新風雨預測。（圖／氣象局）

▲▼海葵颱風來襲，氣象局下午4時更新風雨預測。（圖／氣象局）

▼海葵颱風來襲，氣象局下午4時更新風雨預測。（圖／氣象局）

▲▼海葵颱風來襲，氣象局下午4時更新風雨預測。（圖／氣象局）

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