明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

▲海葵直撲台灣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風海葵直撲台灣，今天（3日）共有8個縣市停止上班上課，至於周一是否仍有機會放颱風假？中央氣象局預報員曾昭誠表示，要看颱風被破壞的程度，目前氣象局提供的「風雨預報」只預報到今晚，今日白天會有周一的「風雨預報」，還要再觀察。而是否停班停課，由各縣市政府決定。

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海葵颱風陸上警報擴大到16縣市，本島目前僅基隆市、台北市、新北市和桃園市未納入警戒。今日共有嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣停班停課，而澎湖縣則是中午12點後停班停課。

▼陸警擴大16縣市。（圖／氣象局）



至於周一是否有機會再放颱風假？曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，要看颱風被破壞的程度，目前氣象局提供的「風雨預報」只預報到今晚，今日白天會有周一的「風雨預報」，還要再觀察。

氣象局觀測，海葵今晨6時中心位置在台東的東方約180公里之處，以每小時19轉7公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒40公尺，7級風平均暴風半徑180公里。

曾昭誠指出，海葵今日、周一影響最大，今晨5時暴風圈觸陸，預估下午登陸台東，周一清晨至上午可能在南高屏一帶出海，若登陸前路徑沒向北擺動，陸警範圍大概維持目前縣市。

▼最新颱風動態。（圖／氣象局）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

