快訊／11縣豪大雨！　海葵「全台風雨」時程曝

▲全台風雨時程。（點圖可放大／翻攝天氣風險公司臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風海葵直撲台灣，中央氣象局今天（3日）早上7時15分，對11縣市發布「豪大雨特報」。天氣風險公司製作「全台風雨時程圖」，提醒各地民眾風雨情況，又以花蓮、台東首當其衝，風雨最劇。

大豪雨特報：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

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大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、高雄市、屏東縣

陸上警戒：宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備

海上警戒：台灣東北部海面、台灣東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備



▼海葵直撲台灣。（圖／氣象局）

氣象局指出，海葵颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣、台東縣山區及花蓮縣有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、台東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北地區、恆春半島及桃園、新竹、台中、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

天氣風險公司在臉書發文，分享海葵颱風影響時序：

1、新竹以南各地列入陸上警戒範圍，花東在今天清晨開始進入暴風圈。

2、今日傍晚前後颱風登陸台東，翻越中央山脈後，周一清晨自南台灣出海。

3、颱風出海後放慢速度，周一白天南台灣持續被暴風圈壟罩，傍晚台灣本島脫離暴風圈。

4、周二、周三颱風緩步向中國沿海行進，並可能減弱為熱帶性低氣壓。

▼海葵現況。（圖／翻攝tropicaltidbits）



►各地風雨概述

花蓮、台東：

首當其衝，風雨最劇，今日上午起嚴防強風豪雨，尤其在颱風登陸點的北側，可能出現極端的強風。

台南、高雄、屏東：

今日上午前沒有明顯風雨，傍晚颱風登陸後，南台灣風雨會快速增強，尤其周一下午前颱風中心就在南台灣上空，需嚴防強風豪雨，山區也會有持續性的大雨，並且雨勢會持續到周二。

基隆、宜蘭、東北角：

雖然沒在颱風的暴風圈內，但位於颱風環流的迎風面，今日白天起有一陣一陣的強風驟雨。

大台北：

同樣在颱風暴風圈接近至颱風登陸前後，也就是今日白天有一陣一陣的強風驟雨。

澎湖：

周一颱風進入台灣海峽後風雨開始轉強，有一陣一陣的強風驟雨，持續至周二。

桃園、新竹：



無明顯雨勢，今日至周一沿海有強陣風。

苗栗至嘉義：

影響不大，偶有風雨。