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快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

（圖／氣象局）

▲海葵暴風圈今晨5時觸陸。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員曾昭誠表示，中度颱風海葵今天（3日）清晨5時暴風圈觸陸，預估下午登陸台東，今日、周一是影響最大時間。而目前陸上警報擴大到16縣市，本島僅基北北桃未納入警戒區。

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▼海葵直撲台灣。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局發布「豪大雨特報」，海葵颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區及桃園、新竹、台中山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局也發布「陸上強風特報」，今日東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區將有12至14級強陣風，台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有8至9級強陣風。

▼海葵暴風圈今晨5時觸陸。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局觀測，海葵今晨5時中心位置在台東的東方約190公里之處，以每小時19轉7公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒40公尺，7級風平均暴風半徑180公里。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，海葵今天清晨5時暴風圈觸陸，預估下午登陸台東，今日、周一颱風影響最大。氣象局表示，海葵中心目前在台東東方海面，其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

ET快訊
明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了
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