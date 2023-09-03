海葵強度達巔峰！將過中央山脈　全台風雨越晚越大

▲全台嚴防風雨。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

全台風雨越晚越大！中央氣象局預報員曾昭誠表示，海葵今天（3日）清晨5時暴風圈觸陸，預估下午登陸台東，將通過中央山脈，周一清晨至上午可能在南高屏一帶出海；而海葵未來還有稍增強空間，若無增強，現在就是強度最強時間。

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氣象局觀測，海葵今晨5時中心位置在台東的東方約190公里之處，以每小時19轉7公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒40公尺，7級風平均暴風半徑180公里。

▼海葵暴風圈今晨5時觸陸。（圖／氣象局）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，海葵今晨5時暴風圈觸陸，預估今天下午登陸台東，周一清晨至上午可能在南高屏一帶出海，若登陸前路徑沒向北擺動，陸警範圍大概維持目前縣市；而海葵未來還有稍增強空間，若無增強，現在就是最強時間。

曾昭誠表示，今天到周二颱風及其外圍環流影響，今天、周一影響最大，全台有雨，東半部有豪雨以上等級降雨，等颱風通過中央山脈，南部和中部以北有大雨或豪雨機率；周二颱風向中國移動，南部、東半部和中部山區有大雨或豪雨機率，其他地區不穩定，有短暫陣雨。

曾昭誠表示，周三海葵可能減弱為熱帶低壓，或是維持颱風強度，南部、東南部和中部山區有陣雨，並有大雨或豪雨機率，其他地區有短暫陣雨；周四熱帶低壓外圍環流影響，偏南風，南部有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，但整體雨勢開始趨緩；周五、周六低壓帶影響，偏東風到東南風，東半部和南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲、有午後雷陣雨。



▲▼海葵暴風圈今晨5時觸陸。（圖／氣象局）



▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

